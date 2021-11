Els batles d'Estellencs i d'Inca, entre els candidats del GOB als premis Ciment d'enguany

Un any més, el GOB vol reconèixer aquelles persones, organitzacions o institucions que hagin destacat per la seva aportació positiva o negativa al medi ambient.

Per primera vegada, enguany varen obrir públicament el suggeriment previ de candidatures i, d'entre les 43 propostes que els han arribat, la Junta Directiva de l'entitat ha seleccionat els 6 nominats per categoria. Aquests són els finalistes que opten als premis Alzina i Ciment 2021:

Premis Alzina

- La cooperativa Ecotxe que promou l'ús de cotxe elèctric compartit (carsharing) per a impulsar un mobilitat molt més sostenible. Actualment ja disposa de 5 vehicles elèctrics.

- El periodista Enric Culat per la seva trajectòria a la premsa escrita i també fins fa ben poc al capdavant de “Balears fa Ciència”, sempre a favor de la divulgació científica i la conservació del medi ambient i els nostres ecosistemes.

- La plataforma Reviure Tofla lluita per protegir la Serralada de Bellveure i l’antic predi de Tofla i aturar la pedrera de Ca'n Negret explotada per Cemex amb el beneplàcit de les institucions. També s'oposen al projecte de reindustrialització de Lloseta.

- La plataforma veïnal del Pla de na Tesa Son Bonet Pulmó Verd ha defensat mantenir el prat de Son Bonet com un espai d’ús comunitari i pulmó verd, en contra dels plans d’AENA de fer-hi una instal·lació solar, malgrat que la podia fer perfectament dins l’aeròdrom. Renovables sí, però així no.

- El projecte de S’Obrador, impulsat per APAEMA, és un espai de transformació de preparats vegetals (empotats, envinagrats, sucs pasteuritzats, salses, cremes, etc.) a disposició dels petits productors ecològics, que també pot servir per a assajar nous projectes alimentaris.

- La cooperativa Terranostra ha obert el primer supermercat cooperatiu de Mallorca, que majoritàment ven productes agroecològics i locals.

Premis Ciment

- AENA repeteix un any més per seguir apostant per l’explotació sense límits de les seves infraestructures a Mallorca, aprovant una ampliació encoberta de l’aeroport de Palma per arribar als 30 milions de passatgers anuals, i en paral·lel, ocupant amb una planta energètica l’espai verd de Son Bonet.

- Bartomeu Jover, batle d'Estellencs, per impulsar un nou planejament urbanístic del municipi que desfigura per complet aquest poble de la Serra, amb creixements prevists fora de mida i nous grans aparcaments a costa de destruir marjades i hortals.

- L'Hotel Formentor per la pretensió dels seus nous propietaris, el fons andorrà Ermin Capital, d'ampliar les instal·lacions a través de llicències fraudulentes que incompleixen la normativa urbanística de Pollença.

- El projecte de reindustrialització de Lloseta "Power to Green Hydrogen Mallorca", liderat per Acciona, Cemex i ENEAGAS i aprovat pel Govern de les Illes Balears amb l’excusa de l’hidrogen verd, per continuar explotant l’espai de la cimentera i la pedrera de Can Negret, als que se li afegeixen noves instal·lacions (com ara una planta d'àrids).

- Virgilio Moreno, batle d'Inca, lidera la campanya per la nova “Variant Nord” de la ciutat, que no és més que una nova carretera que destrossaria la zona rural del nord del municipi: més asfalt, cotxes i paisatges fets malbé per sempre.

- Xavier Ramis, director de Ports IB, pel Pla de Ports que ha presentat l’ens públic autonòmic proposant la construcció de marines seques, rampes i plataformes de ciment a primera línia de la mar, per afavorir el turisme nàutic i la privatització de l’accés a la mar en detriment dels usuaris habituals d’embarcacions de petita eslora.

Els premiats (tres per a cada categoria) es trien per votació popular per part dels socis i simpatitzants del GOB i es pot votar aquí.