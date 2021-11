El Parc Natural de sa Dragonera estrena web

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient ha inaugurat un web per al Parc Natural de sa Dragonera. Un projecte transversal que té l’objectiu d’apropar l’illa a la ciutadania. En el web nou de sa Dragonera, https://dragonera.conselldemallorca.cat/, els usuaris podran trobar informació molt útil per a «preparar una visita d'èxit».

La pàgina d’inici presenta tres blocs de continguts ben diferenciats: «Visita el parc», «Itineraris», «Educació ambiental» i les darreres notícies relacionades amb el Parc. L’objectiu d’aquest web nou és que la ciutadania vulgui visitar el Parc. Amb aquesta finalitat, s’ha optat per una estructura i distribució dels continguts que permet a l'usuari del web conèixer tot el que ofereix el Parc Natural de sa Dragonera de forma senzilla i intuïtiva.

La vicepresidenta, Aurora Ribot, ha destacat que «el web nou de sa Dragonera és una eina activa de comunicació, d’informació i de servei. El nostre objectiu és que la gent conegui totes les possibilitats que ofereix el Parc Natural de sa Dragonera i el vulgui visitar».

El director insular de Medi Ambient, Josep Manchado, ha explicat que «el web nou també recull informació important sobre el patrimoni natural del Parc. L’usuari trobarà descripcions detallades del litoral, dels boscs, dels cultius i dels penya-segats que formen part de l’illa».

El Parc Natural de sa Dragonera ofereix quatre excursions per a recórrer l’illa i conèixer els seus fars: na Miranda, far de Tramuntana, far de Llebeig, far de na Pòpia o del far Vell. Les característiques de cada itinerari, com la dificultat, la durada i altres informacions interessants es troben en la secció «Itineraris». El patrimoni cultural de sa Dragonera, a més dels itineraris, també inclou les torres de vigilància, la cova des Moro o la mateixa cala en Lledó.

«Història» és l’apartat que ens acosta a la història de sa Dragonera des d’un punt de vista cronològic. Un recorregut que comença a l’època talaiòtica i que ens du a l’actualitat del Parc passant per esdeveniments tan important com l’ocupació de l’illa el 1977 per evitar que es convertís en una urbanització amb port esportiu, una fita històrica importantíssima per conèixer el sorgiment del moviment ecologista a Mallorca.

En la secció «Què podem fer al Parc?» hi ha les normes del Parc, les opcions d’oci que s’hi ofereixen i també quan s’ha de demanar permís al Parc i molt rellevant: què hi queda prohibit.