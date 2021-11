Virgilio Moreno: «Inca espera amb les portes obertes tothom que vengui al Dijous Bo»

El Dijous Bo ja és aquí i en parlam amb el batle d'Inca per conèixer les novetats que ens ofereix la Fira de fires d'aquest 2021 de represa.

Ja és aquí el dia més important de l'any...

Sí. De moment tot ha anat molt bé durant les fires prèvies i ara arriba el Dijous Bo, la fira de les fires. I hi ha moltíssima il·lusió i moltíssimes ganes que arribin ja aquestes dates tan assenyalades aquí, a la nostra ciutat d'Inca.

Com heu viscut aquesta època de pandèmia a Inca?



Evidentment, com tothom, i tots els que tenim la responsabilitat de dur a terme i dur endavant un govern municipal, ho hem viscut amb moltíssima preocupació i amb moltíssima intensitat. Des del primer moment hem tengut clar que la prioritat eren les persones i l'atenció social, que ningú quedàs enrere i tothom tengués les necessitats cobertes. A partir d'aquí, també hem donat suport a diferents col·lectius de la nostra ciutat com el teixit comercial i empresarial i sense cap dubte, entre tots hem pogut dur endavant aquesta situació, que ha estat molt intensa, però amb l'ajuda de tothom estam sortint a poc a poc d'aquesta pandèmia que deixarà seqüeles, però amb la feina i l'ajuda de tothom traurem el poble cap endavant.

Com en surt Inca d'aquesta situació? Aquell lema que diu que 'En sortirem millors' o 'en sortirem més reforçats', fins a quin punt és aplicable a Inca?

Des del punt de vista econòmic i sobretot comercial, venim d'una tendència a l'alça el 2019, sense cap dubte, però dia 14 de març de l'any 2020 això s'aturà en sec. També és cert que el darrer trimestre de l'any passat i sobretot enguany, es veu que aquelles previsions de l'any 2019 segueixen a l'alça, sobretot en llicencies d'activitat, llicències d'obra, negocis... ja siguin amb inversió privada com també amb inversió pública. Però el que sí que veim amb més preocupació és l'aspecte social. És vera que han minvat moltíssim les ajudes que destinàvem a les persones que més ho havien de menester, i encara hi ha col·lectius que els està costant moltíssim sortir d'aquesta situació i també en el teixit social. Des del primer moment vàrem fer feina de manera conjunta per activar tot el teixit social de la nostra ciutat, des del punt de vista solidari, però el que veim ara és que col·lectius tan importants com poden ser les associacions de gent gran, col·lectius juvenils... està costant que es tornin a activar i per aquest motiu, les diverses àrees del govern municipal estan posant en marxa plans d'activació que suporten el teixit social i col·lectiu de la ciutat, és importantíssim perquè la ciutat avanci i progressi.

La xarxa solidària, tant pública com privada, ha resistit, ha aguantat, s'ha reforçat?

Amb la xarxa solidària, des del primer moment, vàrem fer feina de manera conjunta, vàrem posar damunt la taula totes les eines que teníem des de l'Ajuntament i els oferirem treballar conjuntament per poder dur a terme accions per donar suport a aquests col·lectius que més ho necessitaven com poden ser a Càritas, Creu Roja o altres tipus d'associacions que tenim a la nostra ciutat. Vàrem fer feina plegats per poder cobrir totes aquestes demandes de la societat inquera, i és vera que gràcies a ells hem pogut fer front als moments més intensos i més delicats de la pandèmia. No em cansaré d'agrair, a tota la ciutat, la feina que s'ha fet i que continua avui. Fa poques setmanes poguérem tenir reunions de previsions de feina, ja cap a l'any 2022, i hi ha sectors que encara no han pogut sortir, no han pogut tornar a la realitat prepandèmica i haurem d'estar molt vigilants i sobretot haurem de donar molt de suport des de les institucions públiques.

Com s'enfoca enguany el Dijous Bo? Es podrà desenvolupar amb un grau de normalitat molt alt?

Bé, com ja diguérem a la presentació de les fires, són unes fires i un Dijous Bo de transició. Està clar que no podran ser unes fires i un Dijous Bo amb total normalitat, el darrer que celebràrem va ser el 2019, i ja la notícia d'enguany és que hi hagi fira. Perquè el 2020 no vàrem poder dur a terme cap activitat de les que teníem previstes en el programa de les fires. Els programes d'activitat s'estan adaptant a aquesta nova normalitat i són moments molt il·lusionadors perquè tornar a veure gent pels carrers, encara que sigui amb les mesures de seguretat, a la primera fira ja es va veure aquesta il·lusió i aquestes ganes de tornar a omplir carrers, tornar a omplir places i poder gaudir tots plegats d'aquests moments tan intensos i de tanta identitat per al nostre poble com són les fires i el Dijous Bo.

A les fires prèvies hi ha molta presència de la cultura...

Així és, nosaltres tenim molt clar que tota l'activitat cultural de la nostra ciutat, la feina que es va fer de cultura la passada legislatura, tenim molt clar, que és un aspecte molt transversal a totes les àrees, dóna els seus fruits. No només en el Dijous Bo, sinó en qualsevol moment de l'any, això reforça la nostra identitat i donar aquesta possibilitat a la població de tenir aquesta activitat cultural que feia molts d'anys que no teníem.

El cartell d'enguany ha estat molt comentat...

Sí, és la imatge del Dijous Bo, a través d'un concurs que sempre feim. Enguany s'hi presentaren 16 propostes i ha guanyat un cartell que és molt identitari. És un ca llebrer vestit amb una americana, com si anés de fira i ens ha fet molta il·lusió perquè necessitàvem un missatge cap a defora de la ciutat. Inca està preparada per rebre tota la gent que vulgui venir a passar aquests dies tan importants amb nosaltres i també amb aquest cartell que duu com a lema 'Inca torna a passejar' i és molt identitari i ens va fer molta il·lusió presentar aquesta imatge.

I la resposta dels expositors?

Hem tengut moltíssima demanda d'expositors, tendrem gairebé nou quilòmetres d'exposició que també aprofitam perquè s'espongin més, perquè la gent pugui passejar amb més espai, però el Dijous Bo sempre és el Dijous Bo i esperem que hi hagi moltíssima gent que aquest dia s'acosti a Inca i puguem compartir aquests moments tan especials per tots els inquers.

Ara mateix a Inca es veu molta reforma en marxa, hi ha molts de projectes de reformulació urbanística, per exemple el del Mercat, el de la Plaça Mallorca...

El projecte que iniciàrem la passada legislatura, teníem clar que havíem de canviar tot allò que no funcionava i potenciar aquelles línies d'actuació que estaven assentades a la ciutat i que li podien donar un nou caire des del punt de vista progressista. Nosaltres teníem clar que l'urbanisme que s'havia aplicat a la nostra ciutat era molt tècnic, nosaltres apostam per un urbanisme més humanista, pensat perquè el ciutadà pugui gaudir de l'espai públic, i també de transformació.

Hem fet tres obres cabdals la Plaça Mallorca, el Teatre Principal i la Plaça del Mercat. Aquest triangle que està a la zona del centre era cabdal per dur una transformació del centre de la ciutat. Són obres amb l'objectiu de fer més actuacions, de dur endavant un pla de reforma del casc antic que està just aquí devora del centre i que estava separat per aquest mur que s'havia construït en el carrer del Born. Després d'una gran polèmica, enteníem que s'havia de suprimir aquest mur, després de recomanacions d'experts en urbanisme i arquitectura per cosir el que era el casc antic amb el centre de la ciutat i dur endavant aquest pla especial de reforma del casc antic. Són actuacions que estan molt pensades i que, evidentment, formen part d'una estratègia de ciutat que volem dur endavant i sobretot convertir Inca en una ciutat participada i que siguin vertaders espais de convivència i relació entre els inquers.

Ja podem dir finalment que tenim Teatre...

Sí, després de moltíssims d'anys, aquest Teatre Principal que va adquirir el Govern, el Consell i l'Ajuntament d'Inca a través de la creació del patronat l'any 1999, és a dir, que han passat més de vint anys des de l'adquisició i ara ja hi ha data per l'obertura pública d'un espai que serà un revulsiu cultural, econòmic i també social de la nostra ciutat.

Respecte del Teatre, hi ha un pla d'usos? Cap on s'enfocarà el Teatre?

Era una de les coses que quan érem a l'oposició ja exigíem al Partit Popular, i el primer que vàrem fer des de l'equip municipal va ser confeccionar un pla de gestió del Teatre Principal, que alhora que vàrem refer el projecte arquitectònic, vàrem fer paral·lelament aquest pla de gestió. Un pla de gestió en el qual evidentment posa en el centre de l'acció del Teatre Principal i de la seva activitat, el teatre, així com les activitats escèniques. També altres tipus d'espectacles que es puguin fer, però sense cap dubte, teníem ben clar que des de l'obertura oficial del teatre se li havia de donar contingut i activitat perquè és un gran dèficit que tenim a la nostra ciutat. Duim més de vint anys sense poder tenir un espai cultural com el Teatre Principal, ara haurem de fer una gran feina, una gran tasca perquè es creï cultura, que es creï teatre. L'enveja són altres municipis com per exemple Manacor on tenen una gran tradició de teatre. Nosaltres començam de forma molt humil amb una infraestructura important, però l'objectiu és que es pugui donar aquesta opció als inquers i inqueres i a tota la gent de la part forana que aquí, a Inca, hi hagi una gran oferta de representacions de teatre i altres activitats culturals.

Quina valoració en feis de les diverses intervencions que ha fet en Joan Bennàssar a diversos punts de la ciutat?

En Joan Bennàssar és una persona molt activa i sobretot que transmet una positivitat i una il·lusió que molt poca gent és capaç de transmetre. Era un moment en el qual la nostra ciutat necessitava també aquest missatge de positivisme i vàrem coincidir i acollirem amb moltíssima d'il·lusió que en Joan oferís la seva obra perquè estigués exposada, encara ara, en els carrers centrals de la nostra ciutat, i també a les Monges Tancades i formar part d'aquest itinerari cap a Lluc, conjuntament amb les poblacions veïnades de Selva, Caimari i Escorca. La gent ha valorat moltíssim aquesta activitat que s'ha duit a terme durant tots aquests mesos i des d'aquí vull agrair a en Joan la seva aposta i sobretot que ens fes partícips del seu projecte escultòric.

Per acabar, batle, Inca està preparada per tornar a rebre la visita de milers de persones de tot Mallorca. Convidau-mos a venir aquest Dijous Bo de 2021...

Feim una convidada a tots els mallorquins i totes les mallorquines, perquè venguin a la fira de les fires de Mallorca, és el Dijous Bo i els esperam amb les portes obertes per compartir aquest dia tan especial amb tots nosaltres.