La política de retirada de posidònia a les platges de les Balears serveix d'exemple de «bones pràctiques» a altres regions mediterrànies

La Conselleria de Medi Ambient i Territori col·labora amb unes jornades liderades per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) dins el marc del projecte POSBMED2 de l'Interreg Mediterrània. Durant aquestes jornades, les Illes Balears presentaran les polítiques desenvolupades en matèria de gestió i retirada de la posidònia a les platges en el marc del Decret Posidònia, aprovat en 2018, com a exemple de bones pràctiques per a altres regions mediterrànies.

Tal com ha indicat el Govern aquest diumenge, l'objectiu de la trobada, que tendrà lloc a Mallorca els pròxims 16, 17 i 18 de novembre, és debatre i planificar estratègies per gestionar la posidònia de les platges, especialment a zones protegides. El taller internacional, impulsat per la UICN, comptarà amb més de 65 participants procedents de governs regionals i locals de vuit països mediterranis.

Els participants treballaran conjuntament per explorar i compartir, dins el sector turístic , estratègies per potenciar la idea de platja natural mediterrània on la posidònia es part del paisatge tant submarí com de la pròpia platja i que la seva presència no és sinònim de brutor sinó de bona salut de l'ecosistema de la platja.

Així mateix, aquest esdeveniment posarà les bases d'una carta de compromís, que cercarà el suport d'altres regions i actors de la Mediterrània, de forma que la feina desenvolupada durant el projecte segueixi tenint continuïtat més enllà del tancament.

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, s'ha congratulat que un esdeveniment com aquest es faci a Mallorca, «un fet que demostra una vegada més que les polítiques de conservació de la posidònia de les Balears no només són capdavanteres, sinó que també serveixen d'exemple a altres territoris que volen impulsar normativa de conservació».

Mir ha recordat que el Posidonia Network, que va tenir lloc el setembre passat a Formentera «posava èmfasi en la protecció i conservació de la fanerògama des de la mar. En aquest cas, el que es pretén és conscienciar tant a administracions públiques com al sector turístic de la necessitat de gestionar bé les restes de posidònia que queden a la platja si volem conservar un sistema platja-duna que protegeixi les nostres costes dels efectes de l'emergència climàtica».

Igualment va recordar que a principi de setembre i dins el marc d'aquest mateix projecte POSBEMED es va organitzar una jornada a Campos per avançar en un pla estratègic per a la gestió de la posidònia al Parc Natural d'Es Trenc.

Durant els tres dies que es durà a terme la jornada, els i les participants coneixeran el paisatge costaner que forma la posidònia, així com els protocols específics de retirada de la posidònia al municipi de Calvià.

La trobada comptarà amb la presència de gestors de l'àmbit turístic, ambiental i d'àrees marines protegides de les Balears, País Valencià, Sardenya, Creta, Montenegro, Xipre, Regió de Provença-Alps-Costa Blava, Còrsega (França), Croàcia, Albània, Attika i Macedònia (Grècia).

El projecte POSBMED2 té com a finalitat aplicar els resultats del projecte previ per desenvolupar estratègies de planificació que reconeguin el valor de la posidònia en el sistema platja-duna i s'integrin en l'estratègia de costa, alhora que es fan feines de conscienciació amb les parts implicades, així com educació ambiental.