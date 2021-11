Activat l'Índex de Gravetat 1 del Pla Inunbal davant el risc d'inundacions

La Direcció General d'Emergències i Interior ha activat l'Índex de Gravetat 1 (IG-1) del Pla Inunbal, davant el risc d'inundacions a Mallorca i Menorca, i l'IG-0 a Eivissa i Formentera, davant la previsió que les pluges intenses continuïn. Les autoritats han recomanat «molta precaució i tenir en compte els consells d'autoprotecció davant la possibilitat que es produeixin inundacions» en les següents hores.

De moment, la DGEI ha reunit aquest dimecres al Grup de Suport Tècnic del Pla amb representants d'altres organismes, per tal de coordinar les possibles actuacions conjuntes. A la Serra de Tramuntana es manté activada l'alerta taronja per precipitacions i es recomana «extremar» les precaucions en aquests municipis i als que es puguin veure afectats pel desbordament de qualque torrent.

A més a més, davant la possibilitat que les pluges es perllonguin fins al cap de setmana, les autoritats han recordat extremar les precaucions en els desplaçaments per carretera, i han donat diferents indicacions per a cada possible incident (al cotxe, a casa, al carrer, etc.).