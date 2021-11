Convocada la segona edició del concurs escolar 'Jo També Vull Ser Científica'

El Servei de Normalització lingüística i Formació (CEP IBSTEAM) ha organitzat la segona edició del concurs escolar 'Jo També Vull Ser Científica', per commemorar el Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència. Aquest concurs de vídeos està dirigit als alumnes dels centres educatius de les Illes Balears, i la convocatòria per presentar els projectes és de dia 15 de desembre fins al 31 de gener. L'objectiu d'aquest certamen és visibilitzar el paper de les dones dins la ciència, per tal de proporcionar referents, així com animar «a les nines a elegir carreres de l'àmbit científic», ha explicat l'organització en una nota de premsa.

Aquesta edició, a més, ha afegit una nova categoria, per tal que es divideixin per etapes educatives: Categoria A (infantil, 1r i 2n de primària), en la qual es presenta el grup complet de la classe; Categoria B (de 3r a 6è de primària), que acull grups de fins a tres alumnes; i, finalment, Categoria C (secundària, batxillerat, formació professional bàsica i cicles formatius de grau mitjà), també per a grups de fins a tres alumnes. A més a més, hi haurà una fase internacional, en què els vídeos guanyadors participaran en una final europea dins el programa Erasmus+, amb el projecte 'STEAMing for the future', 2020-1-ES01-KA226-SCH-096028, que coordina el CEP IBSTEAM, amb la participació de la Scuola di Robotica di Genova (Itàlia) i l'Ajuntament de Porin (departament d'educació ciutat de Pori, Finlàndia).

Les bases del concurs estableixen que els vídeos han de ser gravats en horitzontal, amb una durada màxima de 90 segons i d'autoria pròpia dels participants. En la convocatòria del curs passat, es varen enviar més de 300 vídeos, fets per un total de 880 alumnes.