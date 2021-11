L'APAIB s'indigna davant la retallada del pressupost per a IB3

L'Associació de Productors Audiovisuals de les Illes Balears (APAIB) nega que s'hagi produït un increment en el pressupost de producció de continguts d'IB3 per al 2022. Una setmana després que el ple del Parlament hagi aprovat la moció amb la qual s'acordava augmentar el pressupost que IB3 destina a la producció pròpia i a blindar, a més, aquesta partida, els productors denuncien que aquest compta amb 2,6 milions d'euros menys, en comparació amb el pressupost executat el 2020; han explicat que, encara que sobre el paper, el pressupost per a producció pròpia sí que augmenta, no ho fa de facto.

L'APAIB ha explicat que el pressupost de la televisió autonòmica de les Balears s'allunya cada vegada més del que tenen les televisions dels altres territoris amb població similar. És per això que demanen que impulsin el sector audiovisual d'IB3, així com han fet a altres territoris com Andalusia, Catalunya o el País Basc, complint la moció aprovada al Parlament; volen que el pressupost per a producció pròpia torni a ser de 10 milions d'euros, i que no baixi mai del 30% del pressupost global de la televisió. Un dels motius d'aquestes exigències és, recorden, que hi ha fins a 1000 famílies i unes 170 petites empreses, les quals tenen a IB3 com un dels seus principals clients, que viuen de l'audiovisual.