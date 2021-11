La II Jornada de Formació i Innovació posa el focus en els nous models de negoci als mitjans de comunicació de proximitat

Els models de filiació per als mitjans de comunicació local i les claus de l'èxit per al futur digital dels negocis han estat els eixos centrals de la II Jornada de Formació i Innovació, que duia per títol 'Aprenentatges, noves eines tecnològiques i noves oportunitats per modernitzar els mitjans de proximitat impresos i digitals en català'.

La jornada ha tingut lloc a Palma i ha estat impulsada des de la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) Illes Balears. Un dels principals objectius d'aquesta trobada ha estat analitzar la innovació en el periodisme de proximitat, veure com aquest sector s'està adaptant a la nova realitat comunicativa i visualitzar cap a on s'adrecen els nous models de negoci. També s'hi han facilitat pautes per aprendre de les noves tendències informatives i per aprofundir en les temàtiques de manera compartida amb altres periodistes i amb els lectors.

Hi han presentat ponències Pepe Cerezo, consultor expert en estratègia i transformació digital d'empreses de comunicació, i Genís Roca, director del postgrau en transformació digital de la Universitat Pompeu Fabra, president de la Fundació.cat i especialista en processos de transformació empresarial, desenvolupament de negoci i cultura digital. Hi han participat representants de mitjans de comunicació d'arreu de les Illes Balears.