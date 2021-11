Jaume Sastre: «Hi ha molta gent que no és independentista però s'hi farà. Espanya ens fa independentistes»

El recentment elegit representant de les Illes Balears a l'Assemblea de representants del Consell per la República, Jaume Sastre, ha passat aquest dilluns per la secció 'El batec del carrer' que coordina Manel Doménech dins el matinal Ona Bon Dia, conduït per Toni Rotget, a Ona Mediterrània.

Jaume Sastre ha contestat les preguntes de Manel Doménech i Toni Rotget i ha explicat que ell no sempre ha estat independentista, sinó que s'hi va fer durant els anys 80 a mesura que comprovava la situació colonial que pateixen les Balears.

Sastre ha explicat que «som una persona que li agrada parlar clar i no anar-me'n per les bardisses» i per això proposa parlar de «descolonització i independència» i considera que «la gent agraeix que parlis clar i que no embullis».

Sastre també ha explicat que «hi ha molta gent que no és independentista, però s'hi farà. L'independentisme creixerà perquè Espanya ens fa independentistes» i ha evocat l'exemple de Francesc Macià que era coronel de l'exèrcit espanyol i arran de l'atac dels militars espanyols a la revista 'Cu-cut', es va fer independentista» i encara ha afegit que «quan la gent toca amb les mans el maltracte, les vexacions i les discriminacions a que ens sotmet Espanya, aleshores es fan independentistes».

El membre del Consell per la República és partidari de canviar el tarannà mallorquí de no voler-se significar: «els mallorquins anam pels racons com les aranyes, ens han fet invisibles, ens camuflam, ens adaptam a l'entorn, però hem de canviar perquè com em va ensenyar el professor Joan Quetglas, 'si no feim política, eles espanyols ens la faran en contra».

Respecte al paper que ha de jugar el Consell per la República, Sastre considera que «és una organització amb l'objectiu de fer efectiva la independència de Catalunya. Els seus objectius són aixecar la suspensió de la República i defensar la independència al carrer. Defensar el que va sortir al referèndum i aguantar fins que arribi el reconeixement internacional».

Segon Jaume Sastre, no té cap sentit «plorar perquè Europa no ens estima... Ningú ens farà la feina, hem d'estar convençuts i defensar el que creim, primer hem de fer nosaltres la independència i defensar-la al carrer i a partir d'aquí arribarà el reconeixement internacional» i ha posat com exemple el cas de Lituània: «va declarar la independència, en contra del criteri dels EUA i tenia l'exèrcit soviètic desplegat al seu territori. Al cap d'uns dies, Islàndia va ser el primer Estat en reconèixer la independència dels països bàltics».

Sastre sosté que «l'error és inherent a l'aprenentatge. El vertader guanyador aprèn de les derrotes, el perdedor es passa la resta de la vida llepant-se les ferides» i això aplicat al 2017, significa que «Espanya ens va fer guerra psicològica, varen amenaçar d'una manera versemblant, i els líders catalans varen caure en el parany» i proposa crear «un gabinet de guerra psicològica que analitzi els punts dèbils de Felipe VI, els seus generals, el president del govern, els ministres...»

«La independència catalana no arribarà amb guerres i tirs, arribarà a través de la guerra psicològica, els mitjans de comunicació i la complicitat internacional» diu el membre del Consell per la República que també recorda que «la Globalització té coses bones i dolentes. Si Felipe de Borbón provoca morts, acabarà com Milosevic».

Finalment, Jaume Sastre ha explicat que el Consell per la República «és un bon espai per reagrupar tot l'independentisme, per tornar a agafar la iniciativa i refer la confiança. És el pal de paller en el qual ens podem trobar tots els independentistes» i ha fet una crida a inscriure's al Consell per la República».