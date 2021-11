Presó per als 12 detenguts per l'incident de divendres passat a l'aeroport de Palma

El Jutjat d'Instrucció número 6 de Palma ha ordenat presó per als 12 detenguts en relació a l'incident de divendres passat a l'aeroport de Son Santjoan, de Palma.

Segons s'ha informat des del Tribunal Superior de Justícia de les Balears, el Jutjat d'Instrucció número 6 de Palma amb funcions de guàrdia ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als 12 detenguts.

La jutgessa els ha imputat, inicialment, dos delictes diferents de sedició: d'una banda, el delicte de sedició previst al Codi Penal referent a l'alteració de l'ordre públic; i per altra banda el delicte de sedició que preveu la Llei de Navegació Aèria. La magistrada també els imputa un presumpte delicte de coaccions.

D'altra banda, dos dels arrestats a causa dels incidents ocorreguts divendres passat a l'aeròdrom de la capital els ha imputat un presumpte delicte d'afavoriment a la immigració irregular.

La magistrada del Jutjat d'instrucció número 6 de Palma no aprecia, per ara, indicis del delicte de desordres públics previst en l'article 557 del Codi Penal. Segons la resolució, la jutgessa argumenta que sembla que els fets varen poder afectar l'ordre públic però no la pau pública.