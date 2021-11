Ha començat la vaccinació combinada contra la grip i la Covid-19

Aquest dilluns, 8 de novembre, ha començat la campanya de vaccinació combinada contra la grip i la Covid-19, la qual s'allargarà fins dia 21 de novembre. El servei Infovacuna, que és l'encarregat de citar telefònicament la població diana, ja ha citat 37.851 persones. El grup de població diana és de 116.132 persones, i està format tant per persones de 70 anys o més vaccinades amb qualsevol vaccí, com per als que tenen de 65 a 69 anys, i han estat vaccinades amb el vaccí de Janssen.

Poder fer aquesta campanya ha suposat canvis organitzatius en la de vaccinació antigripal, respecte al que era habitual anys enrere, amb la finalitat d'aconseguir la màxima eficàcia. Els centres encarregats d'aquesta vaccinació son els centres de salut de les Balears, a més de, a Mallorca, els dispositius de vaccinació de Son Dureta i a les 'COVID Exprés' d'Inca i Manacor.