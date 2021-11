El Govern crea el Col·legi per a l’Atenció Hospitalària i Domiciliària Maria Antònia Pascual

El Consell de Govern ha aprovat aquest dilluns el Projecte de decret pel qual es crea el Col·legi per a l’Atenció Hospitalària i Domiciliària Maria Antònia Pascual, un centre que unificarà els dos serveis en un únic equip multidisciplinari i que atendrà alumnat d’educació infantil, primària i secundària. El nou centre desenvoluparà les seves actuacions a l’Hospital Universitari Son Espases, al domicili particular dels alumnes i als centres educatius.

Fins a aquest curs escolar, els alumnes en edat d’escolarització obligatòria dels centres sostinguts amb fons públics que pateixen alguna malaltia han rebut aquesta atenció educativa a través de l’Aula Hospitalària i del Servei d’Atenció Educativa Domiciliària (SAED) i les seves subseus a Menorca i a Eivissa i Formentera. A més, els alumnes hospitalitzats a l’Hospital Universitari Son Espases tenen dret a rebre atenció educativa, sempre que el seu estat de salut ho permeti i l’equip mèdic que els atén ho autoritzi.

La Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa, en un informe amb data 17 de setembre de 2021, va plantejar les necessitats educatives dels alumnes que passen per un període d’hospitalització i que després deriven en un període de convalescència o que requereixen repòs domiciliari, necessitats actualment ateses per l’Aula Hospitalària i pel SAED, respectivament. I va proposar la necessitat d’unificar aquest Servei i aquesta Aula Hospitalària en un únic equip multidisciplinari, que atendrà alumnat d’educació infantil, primària i secundària i desenvoluparà les seves actuacions a l’Hospital Universitari Son Espases, al domicili particular dels alumnes i als centres educatius.

L’ànima de la primera aula hospitalària de les Balears

Aquest nou centre es denominarà Col·legi Maria Antònia Pascual. Maria Antònia Pascual va ser la primera mestra que va tenir l’Aula Hospitalària i la que la va posar en funcionament dins l’antic Hospital Universitari Son Dureta el curs 1995-1996. Va desenvolupar les seves funcions com a educadora durant 25 anys i va ser l’ànima de l’Aula Hospitalària.

Els seus objectius van ser sempre garantir el dret de l’educació de l’infant i del jove malalt, fer que l’escola dins l’hospital funcionàs i que l’alumnat ingressat fos atès durant el procés de malaltia, tant educativament com emocionalment.

S’ha de tenir en compte que el perfil de l’alumnat és molt divers. S’atenen alumnes en edat d’escolarització obligatòria que no poden assistir al seu centre educatiu i presenten necessitats educatives derivades de l’hospitalització a pediatria o a l’hospital de dia de psiquiatria, independentment de la durada de l’ingrés, amb el vistiplau de l’equip mèdic. Excepcionalment, es podran atendre altres etapes, no obligatòries, segons la disponibilitat de l’Equip d’Atenció Educativa Hospitalària i Domiciliària.

La dotació d’aquest centre estarà formada per docents de primària, de secundària, de suport i d’orientació educativa. Actualment hi ha sis professionals a la seu de Mallorca, i dos a les subseus de Menorca i d’Eivissa i Formentera. Aquesta dotació és pot modificar segons les necessitats d’escolarització.

A hores d’ara, el Servei d’Atenció a la Diversitat de la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa és el responsable de fer el seguiment d’aquest centre.

Amb la finalitat de garantir l’obertura i el funcionament d’aquest nou centre, s’ha de nomenar un director com a càrrec unipersonal, que serà proposat per la Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de manera extraordinària i per a un període de dos anys.