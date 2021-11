Les Balears acudeixen a la COP26 amb l'objectiu d'impulsar les mesures contra el canvi climàtic

Les Illes Balears participaran, del 8 al 10 de novembre, a la cimera internacional sobre el canvi climàtic (COP26) que se celebra a la ciutat escocesa de Glasgow al Regne Unit.

L’objectiu serà donar a conèixer totes les mesures de mitigació i adaptació que estan prenent les Balears enfront del canvi climàtic emparades sota la Llei de transició energètica i canvi climàtic, pionera en l’Estat espanyol. A més, es pretén recaptar informació per tal d’impulsar el canvi a nous models econòmics i territorials de governança climàtica i la implementació de projectes pilot per a l’adaptació de les Illes mitjançant reunions amb territoris i entitats que treballin a territoris insulars i a la Mediterrània.

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, participarà en aquesta cimera junt amb el director general d’Energia i Canvi Climàtic del govern, Pep Malagrava.

En aquest sentit, Yllanes participarà en un side event organitzat per la Comissió Europea sobre la formulació de polítiques per a la implementació de solucions regionals innovadores per a l’adaptació al canvi climàtic. Aquest esdeveniment presenta iniciatives vinculades a les innovacions en polítiques climàtiques, així com projectes d’aplicació pràctica.

Així mateix, Yllanes serà partícip d’un esdeveniment organitzat per l’ONU sobre l’augment de l’ambició de resiliència i el lideratge d’illes petites, com les Balears, en el desenvolupament d’objectius d’adaptació, l’establiment d’objectius ambiciosos, i la integració de l’adaptació i la resiliència en els ministeris i les activitats sectorials.

D’altra banda, el vicepresident també participarà amb la Consellera catalana d’Acció Climàtica i la Vicepresidenta de la Regió d’Occitània, en la presentació del Pacte Euromediterrani per a la Mitigació i l’Adaptació al Canvi Climàtic, centrat a promoure les actuacions per tal d’augmentar la seva resiliència i fer front a l’emergència climàtica global de forma conjunta en una regió tan vulnerable segons els estudis de l’IPCC.

Durant les jornades de la cimera, la delegació balear aprofitarà també per a mantenir diferents reunions de treball amb altres regions de l’Estat i internacionals que comparteixen les mateixes inquietuds enfront del canvi climàtic.