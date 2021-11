Confirmen la condemna de Jaume Matas per tràfic d'influències en el cas Son Espases

La Sala II del Tribunal Suprem ha confirmat la sentència de l'Audiència de Palma, del 10 de juliol del 2019, que va condemnar l'expresident del Govern Jaume Matas a 10 mesos de presó i 10 anys d'inhabilitació especial per a càrrec públic per delicte de tràfic d'influències i com a inductor de delictes de prevaricació continuada i frau a l'Administració, per la seva actuació per a aconseguir l'adjudicació a una empresa determinada de la construcció d'un hospital a Mallorca, en la zona de Son Espases, durant la legislatura 2003-2007.

Matas va recórrer al Suprem només la condemna pel delicte de tràfic d'influències (de 6 mesos de presó i 3 anys d'inhabilitació). L'alt tribunal desestima íntegrament les seves al·legacions i subratlla que, d'acord amb els fets provats, l'acusat es va assegurar la proximitat de persones de confiança en el procés d'adjudicació per concurs del projecte de construcció de l'hospital que havia estat anunciada per ell ja des de la seva campanya electoral per a president del Govern amb l'objectiu de beneficiar una determinada empresa adjudicant-li el projecte de construcció de l'Hospital.

Amb aquesta mateixa finalitat, recorden els magistrats, per assegurar-ne el control i influir en el procés d'adjudicació de l'obra, va donar l'ordre de contractar una determinada consultora «prescindint de les normes de procediment i per tal que fos ella qui portés a la Mesa de Contractació les valoracions de les ofertes dels licitadors», contractació que es va fer a esquenes de la Mesa de Contractació.

Per al Suprem, el fet provat descriu «la pressió moral i jeràrquica» que Matas va exercir sobre els subordinats, l'exconsellera de Salut Ana Castillo i el director general de l'Institut Balear de Salut Joaquín Sergio Beltrán i com l'activitat dels tres estava encaminada a «obtenir de la Mesa una proposta que fos coherent amb la decisió final de lʻòrgan de contractació».