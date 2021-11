El GOB promou que els ciutadans presentin candidatures als premis Alzina i Ciment 2021

El GOB atorga anualment els premis Alzina i Ciment en reconeixement a les persones o entitats que han destacat per la seva contribució positiva o negativa al medi ambient. Els tres premis Alzina i tres premis Ciment se solen triar per votació popular de socis i simpatitzants, entre els sis candidats per a cada categoria proposats per la Junta Directiva. No obstant això, enguany han volgut obrir públicament el suggeriment previ de candidatures mitjançant aquest formulari, entre les quals la Junta Directiva realitzarà la preselecció que després serà votada per la ciutadania.

«Et convidam a fer-nos arribar les teves propostes de candidatura, indicant el premi al que optaria (Alzina o Ciment), el nom del candidat i els mèrits (o demèrits) que creus justifiquen que li atorguem el premi», ha explicat el GOB.

Aquests foren els premiats de les passades tres edicions:

2020

Alzines: Mercat Ecològic de Palma, Plataforma contra l'ampliació de l'Aeroport de Palma, Plataforma Ponent Potent.

Ciments: AENA, Departament de Carreteres del Consell de Mallorca, Conselleria de Turisme i Model Econòmic del Govern de les Illes Balears.

2019

Alzines: COFIB, Plataforma Antiautopista, Son Espanyolet Residencial.

Ciments: AENA, Autoritat Portuària de les Balears, Alzina Living.

2018

Alzines: Equip de govern de l’Ajuntament de Palma, Salvem Portocolom, Tot Inclòs.

Ciments: AENA, Associacions de navegants, Equip de govern del Consell de Mallorca.