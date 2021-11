Mar Muñoz (GOB): «Proposam que qualsevol projecte institucional o legislatiu hagi de tenir un informe d'impacte intergeneracional»

Mar Muñoz s'ha incorporat, recentment, a l'equip professional del GOB com a nova Coordinadora. Parlam amb ella de la situació interna de l'organització ecologista i de les noves iniciatives que han llançat en els darrers dies.

Explica'ns aquesta nova figura, que no existia dins l'organigrama del GOB i que ara s'ha incorporat que és la de Coordinadora.

Anteriorment sí que existia el rol de coordinació, que l'exercia un dels treballadors de l'entitat, però no existia una figura com a tal. Des de la Junta Directiva del GOB es va veure la necessitat de potenciar aquesta figura per ajudar que l'organització funcioni de manera més àgil, més eficient, i poder destinar més forces a fer créixer l'organització.

Quines tasques té, a banda de les que podem imaginar, en tant que coordinar tot el grup de professionals i supòs que coordinar el grup de professionals amb la Junta Directiva, amb el voluntariat, etc.

Té tres àmbits d'actuació. El principal és el de coordinació interna de tot l'equip de treballadors i treballadores de l'entitat, amb tot el que suposa. Impulsar noves iniciatives, noves formes de fer també per millorar la nostra eficiència. Després hi ha el caire de representació institucional i d'incidència política i també la tasca de portaveu. I llavors també em vull enfocar amb el tema d'empènyer el voluntariat i la mobilització que una entitat com el GOB que és una entitat de referència, i amb el potencial que tenim no s'està explotant com es podria.

El GOB és un moviment social de referència a les Illes Balears, en quin moment està el GOB, en quin moment te l'has trobat? Quin moment de salut interna viu?

El GOB és una entitat de referència, com dius, i ha demostrat de sobres el seu potencial i la seva capacitat d'acció a les Illes Balears, sobretot en la lluita ecosocial. I en aquest moment ens trobam en sortint d'una gran pandèmia mundial, on les forces han minvat en general a les lluites socials i ecologistes i estam a un moment en el qual fa falta regenerar moltes dinàmiques i reinventar-nos per adaptar-nos a aquesta nova realitat en la qual tots esperàvem que sortíssim més reforçats, però pareix que a base de les polítiques institucionals que estan fent, el que s'està aconseguint és tornar a una normalitat i fins i tot anar un poc més enllà respecte a vulneració de drets ambientals i socials. Per tant, estam en un moment de molts de reptes i en el qual fa falta molta força per tirar endavant.

Quin impacte ha tengut la pandèmia i com vos reorganitzau i com es reinventa el GOB a partir que sortim, o sembla que sortim, d'aquesta situació pandèmica.

La pandèmia ens ha frenat molt. Pel que fa a mobilització, la gent agafa força i s'encoratja a base de la mobilització ciutadana i la pandèmia ens ha tallat molt les ales en aquest sentit, i ara esperam que puguem tornar a les mobilitzacions massives per demostrar que realment hi ha una societat més conscienciada i que es mou per defensar allò amb el que creu. Ja estam començant a presentar projectes que puguin empènyer amb aquesta direcció.

Semblava que s'aprofitaria aquesta aturada que ha significat la pandèmia per reorganitzar-nos com a societat. Semblava que els governants, en un primer moment, escoltaven les propostes en aquest sentit, però ara sembla que la temptació és recuperar quan abans tota la dinàmica econòmica i oblidar aquest discurs...

Així és, de fet, consideram que el canvi de model és imprescindible, tan energètic com la manera que té la societat de relacionar-se avui en dia i aquesta és una tasca que hauria de liderar el Govern, però no ho està fent. Al final, tots estam d'acord que fa falta replantejar el model econòmic i energètic que tenim, però no s'està duent a terme per part de les institucions. Per això, és tan important la tasca que es fa des del Fòrum de la Societat Civil, on s'està treballant amb mesures concretes, propostes molt concretes per fer aquest canvi de model possible. La solució no és senzilla, però si esperam que se'ns escolti i s'escoltin les propostes que surtin d'aquesta reflexió, de diferents col·lectius, de diferents àmbits de la societat.

Acabau de presentar una iniciativa que es titula 'Avui per demà' i que és una iniciativa legislativa popular per una llei de benestar per a les generacions presents i futures de les Illes Balears. En què consisteix aquesta proposta? Quin full de ruta té per les properes setmanes i mesos?

L'objectiu d'aquesta llei de benestar per les generacions presents i futures és fixar uns objectius de benestar que hem d'assolir ara i de cara a les generacions futures. L'objectiu és que qualsevol projecte o qualsevol procés institucional i legislatiu hagi de dur necessàriament un informe d'impacte intergeneracional. Això serviria per avaluar l'impacte potencial i les repercussions negatives i positives sobre les generacions d'ara i les futures d'aquest projecte. Això també generaria una mobilització ciutadana, una creació de consciència i és una manera perquè la gent participi més activament d'aquests processos de projectes i lleis i tengui més consciència de l'impacte que tenen.

Quin és el pla d'actuació i com es desenvoluparà aquesta campanya?

Ara mateix la iniciativa legislativa popular ja està entrada en el Parlament i estam a l'espera que l'admetin. En el moment que sigui admesa, venen quatre mesos de campanya molt intensa en els quals hem d'aconseguir el mínim de firmes que ens sol·liciten la llei de les Balears, que són 7.500, esperam superar-les de molt, i organitzar moltes mobilitzacions ciutadanes per aconseguir-ho i per generar la consciència que cal.

A partir d'aquí, quins diries que són els eixos i reptes importants que tenim com a societat de Mallorca i les Illes Balears aquests propers anys?

Un dels principals, i que també justifica la creació d'aquesta ILP, és el d'aconseguir que les decisions polítiques no siguin de tan curt termini, hem d'aconseguir allargar la mirada perquè al final les emissions que produïm avui en dia les sofriran les generacions d'aquí vint o trenta anys. Els impactes sobre la salut, sobre el medi ambient, sobre els drets socials, són coses que a curt termini no es poden valorar, per aquest motiu, creim que aquesta llei és tan rellevant. I no només per la llei, sinó que hem de treballar perquè totes aquestes iniciatives tenguin en compte aquesta mirada molt més llarga.

Justament, amb mirada llarga es mouen les noves generacions, la gent més jove, que creen moviments, moltes vegades d'àmbit global i aleshores no sé si aquesta nova moda de defensa del Medi amb una visió global té la necessària aplicació local. Com analitza el GOB aquests moviments a favor del clima o en contra de l'escalfament global?

Creim que tota mobilització ciutadana en contra de la situació que està vivint el planeta i a favor de lluitar en contra de l'emergència climàtica, és beneficiosa. De fet, consideram que que hi hagi una diversitat entre els moviments és molt positiu perquè no totes les entitats arriben al mateix públic i poder arribar a diferents col·lectius sempre és positiu, i sí que és vera que hem de treballar en conjunt per unir forces i dur endavant iniciatives contundents que aconsegueixin generar canvis reals en els nostres territoris.

L'ideal seria que aquesta gent també agafàs com a referència el GOB, no és així?

El GOB, des de sempre i seguirà sent així, ens hem ofert com una eina per centralitzar totes aquestes lluites i per oferir tota la nostra experiència en aquests nous moviments que estan naixent i que tan importants són per articular-se, per organitzar-se i per acabar fent coses concretes que en el dia a dia de les persones es notin i afectin el benestar de tota la societat.

Quines campanyes més concretes té en marxa el GOB?

El GOB és una entitat bastant diversa en si mateixa. En l'àmbit de campanya ara dedicarem tots els nostres esforços dels pròxims mesos a la campanya de l'ILP, que és una campanya bastant transversal a totes les altres campanyes que tenguin a veure amb el medi ambient i la justícia social, però després en el GOB seguim treballant amb tots els temes d'ornitologia, en temes de conservació del territori, en temes de biodiversitat i també en educació ambiental que és un tema que volem seguir mantenint molt actiu, perquè pensam que crear consciència a les generacions futures, precisament, és clau per aconseguir aquest relleu generacional que tots els moviments ecologistes i socials notam que ens farà tanta falta.

Quins espais de participació ofereix el GOB? A banda que molta gent que encara no ho és es podria fer sòcia, que és una de les maneres, passiva, però més interessants de donar suport a l'entitat, quins àmbits de participació ofereix actualment?

Fer-se soci és una opció bastant necessària perquè és d'on obtenim la majoria dels nostres recursos per tirar endavant les campanyes i també, precisament ara, estam intentant articular una xarxa de voluntariat molt més ben organitzada perquè si bé hi ha voluntariat a totes les àrees com pot ser la d'educació ambiental, ornitologia, territori... participant en les diferents plataformes de campanyes de territori que tenim a Mallorca, pensam que és necessari articular una xarxa molt més ben coordinada de voluntariat. Esperam, l'any que ve, poder oferir una estructura molt més ben assentada perquè tota aquesta gent que arriba amb ganes de col·laborar tengui clar com fer-ho i ho pugui fer amb nosaltres.

Per acabar, quina proposta o propostes creus que són imprescindibles per una Mallorca millor, més feliç, més guapa... en els pròxims anys? Quina és la teva aposta per Mallorca?

Jo crec que damunt paper, tothom ho té molt clar, es va fer una declaració d'emergència climàtica que en l'àmbit administratiu ha quedat molt bé, però crec que precisament el que fa falta és dur el què hi ha damunt paper a fets i que es facin polítiques realment valentes i necessàries, perquè quan hi va haver la pandèmia, tothom va assumir que era una emergència sanitària i es va actuar amb la contundència que calia. En canvi, amb l'emergència climàtica, tothom té clar que hi ha una emergència, però no s'està actuant amb aquesta contundència. Crec que per poder transformar les Illes només fa falta voluntat política i generar consciència social perquè l'emergència climàtica es torni una realitat assumida i es prenguin les mesures necessàries per fer-li front, que les coneixem.