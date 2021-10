La Comissió d'Economia del Parlament ha aprovat aquest dijous la petició de MÉS per Mallorca per convidar a les Cooperatives i organitzacions agràries a exposar la visió sobre el sector. La iniciativa ha estat impulsada pel diputat i portaveu de la formació Joan Mas Collet. «Si volem que l'agricultura del país tengui futur necessitam sobretot feina, coordinació, unitat i estratègia per al nostre producte».

En aquest sentit ha recordat que ni cooperatives ni organitzacions agràries han comparegut mai al Parlament. «És ben hora d'obrir les portes del Parlament a la pagesia, provocant un moment històric per aquesta casa que és la de totes i tots, que les Organitzacions Professionals Agràries i les cooperatives venguin a parlar de producte local, a parlar de com pensen que s'hauria de promocionar el seu producte des de les institucions i de les dificultats que tenen en el seu dia a dia», ha comentat.

En aquest context, Joan Mas ha recordat que el sector va viure amb il·lusió la creació de la Direcció General de sobirania alimentària. Aquest departament segons el diputat de MÉS, «ha de servir per vertebrar productores i productors al voltant del producte local creant les estructures i infraestructures necessàries perquè el consumidor valori el producte local i es generin sinergies amb la resta de sectors productius del país».