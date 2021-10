Una piulada des del perfil de Twitter anomenat 'ammeg', en la qual citava l'Àrea de Salut de Menorca i l'IB-Salut i en la qual s'hi deia «Sembla que les embarassades de Menorca d'un principi no mereixen ser ateses en català. Ja que us heu modernitzat amb QR per respectar la sostenibilitat del medi, podríeu també respectar la sostenibilitat lingüística» ha despertat polèmica a la xarxa i ha servit per destapar les dificultats per accedir a la informació en català d'alguns serveis de la sanitat pública balear.

Segons ha explicat l'autora de la denuncia a dBalears, tota la informació que li ha facilitat el centre de salut de Ferreries tant física com els permisos per accedir a la informació del QR són escrites només en castellà. «No dic que no existesqui la informació en català, però és, com a mínim, molt difícil de trobar».