Vidal retreu al director de RTVE que posi com a excusa l'exigència de català per no cobrir les places de redactor a les Pitiüses i Menorca

El senador per les Illes Balears Vicenç Vidal, de MÉS per Mallorca, ha formulat una pregunta a la Comissió Mixta de Control de RTVE Congrés-Senat sobre per què des de 2007 les unitats territorials de RTVE a Menorca i Eivissa i Formentera no tenen redactors.

Vidal s'ha mostrat estranyat que «en un moment en què es reivindica la informació de proximitat amb el món rural o en casos com el volcà de La Palma» les Pitiüses i Menorca «estiguin abandonades sense figura d'informador/redactor des de fa quasi quinze anys» i ha alertat de la possibilitat que «l'informatiu Balear sigui cada vegada més un Informatiu Mallorquí que giri l'esquena a Menorca, Eivissa i Formentera».

Per l'ecosobiranista que el director de RTVE José Manuel Pérez Tornero respongui «de forma vaga i inconcreta» i «posant el coneixement del català a les oposicions com a excusa perquè les figures de redactor a Eivissa/Formentera i Menorca quedessin vacants ja des de 2007» és «demencial».

El senador li ha recordat a Pérez Tornero durant el debat a la comissió les protestes sindicals -del sindicat corporatiu SI i la UGT- sobre «la possibilitat d'un col·lapse important de representació en els centres i unitats territorials de l'estructura de RTVE d'arreu de l'Estat».