Comercialitzen una versió de la porquera tradicional feta amb roba de rebuig de la Fundació Deixalles

La Porquera XXI, una nova versió del model tradicional de calçat mallorquí dissenyat i realitzat per Monge Shoes a partir de roba de rebuig de la Fundació Deixalles, és el nou producte que entra a formar part del catàleg de Loop Disseny i Circularitat, programa de la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears (IDI).

L'objectiu de LOOP és sensibilitzar i promoure la implementació del disseny com a element estratègic en la millora competitiva de les empreses. Per aquest motiu, es posa en contacte amb professionals del disseny i empreses per desenvolupar productes que obeeixin els estàndards de l'estètica, la funcionalitat i l'economia circular. LOOP engloba els projectes en quatre àmbits: circularitat, reutilització, transformació i proximitat.

El projecte Monge–Deixalles s'inclou dins l'àmbit de la reutilització. S'ha de tenir en compte que la Fundació Deixalles gestiona anualment més de mil tones de roba, que se seleccionen i classifiquen pels seus treballadors per donar-li una vida nova. Una part es destina a la venda de segona mà en les tendes pròpies de la fundació, i una altra es ven a majoristes com a roba de segona mà. Però sempre hi ha una part que, per algun tipus d'imperfecció, trencament o taca, no es pot tornar a posar en circulació. Aquest material no acostumava a tenir una altra destinació que no fos la incineració.

Amb l'objectiu de poder reutilitzar aquesta matèria residual i connectar l'economia social amb el disseny, Monge Shoes ha creat una nova versió de la porquera tradicional mallorquina. Els teixits de rebuig es completen amb una sèrie de components compatibles amb el medi ambient, com la sola de fibres naturals i cautxú biodegradable desenvolupat, o la pell que prové de deixalles de la indústria alimentària. També s'ha prescindit de peces metàl·liques com els ullets i els reforços, que normalment incorporen en la seva composició substàncies plàstiques.

D'aquesta forma es reinventa un clàssic, que la seva característica principal és la sola de pneumàtic reutilitzat. Ara com ara, la llei obliga els proveïdors a reciclar-la pel seu alt impacte mediambiental.