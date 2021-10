Ses Salines i Lloseta ja tenen designada una mestra de religió islàmica

La Conselleria d'Educació i Formació Professional ja ha designat una mestra de religió islàmica que farà feina a mitja jornada en centres de primària de Lloseta i Ses Salines, proposada per la Comissió Islàmica d'Espanya a les Balears.

Així ho ha explicat el conseller d'Educació, Martí March, en resposta a una pregunta del diputat Sergio Rodríguez (Vox) durant la sessió de control al Govern al ple del Parlament.

March ha explicat que la Comissió Islàmica va proposar vuit docents, i que se'n varen presentar quatre -un de primària i tres de secundària-.

El conseller ha assenyalat que la mestra de primària ha estat seleccionada amb els criteris marcats per la normativa: els aspirants han de ser titulats com a docents, comptar amb la titulació necessària de català, tenir la capacitació per a ensenyar religió i es valoren una sèrie de mèrits de experiència i formació.

March ha defensat que «cal una reflexió i debat sobre la religió a l'escola» però que mentrestant apliquen la normativa. En aquest sentit, ha afirmat que el procés de selecció de professors d'islam s'està fent «de manera transparent».