Més de 13.000 persones han estat informades en els parcs naturals d'Es Trenc i Llevant

El Servei d'informadors ambientals, finançat a través del fons de l'Impost de Turisme Sostenible, ha informat 13.174 persones durant el mes de setembre en els parcs naturals d'Es Trenc-Salobrar de Campos i de la Península de Llevant. El director general d'Espais Naturals i Biodiversitat, Llorenç Mas, i el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, han presentat, aquest dilluns, els resultats al centre d'informació del Parc Natural de Llevant.

Així, l'espai natural protegit on més persones s'ha informat ha estat el d'Es Trenc-Salobrar, amb un total de 10.977. El personal s'ha situat en quatre zones: Sa Ràpita, on han informat 1.007 persones; Es Trenc, amb 8.308; ses Covetes, amb 1.007 i Cala Marquès on se n'han informat 839.

Pel que fa al Parc Natural de la Península de Llevant, els informadors s'han situat a tres zones, informant un total de 2.197 persones. On més visitants s'ha atès ha estat a Es Caló, amb 1.229. Al punt d'informació han estat 657 persones i 218 a s'Arenalet d'Albarca.

Sansó ha destacat la importància de poder desenvolupar un servei com els dels informadors ambientals, «per conscienciar tant a locals com a visitants de la importància de gaudir dels espais naturals protegits deixant-hi la mínima empremta possible».

Per la seva banda, Mas ha explicat que tenir personal dedicat a informar sobre els valors naturals dels espais naturals protegits «facilita que la gent que els visita tenguin present que són a un indret que compta amb unes característiques específiques, que fan que hàgim de tenir especial cura quan els visitam».