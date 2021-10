Posen en marxa un centre residencial per a menors amb problemes d’addiccions

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, el president de Projecte Home Balears, Jesús Mullor, el conseller de Drets Socials, Javier de Juan, i el director del nou centre Es Caliu, Jonatan Martínez, han presentat aquest divendres el nou Servei d’Acolliment Residencial d’Acció Educativa per a menors d’edat amb problemes d’addicció en situació de desprotecció i dependents de l’Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

L’entitat adjudicatària del servei, que ja es troba en funcionament, és la Fundació Projecte Jove - Projecte Home. Ara per ara, és un recurs únic a les Balears i té una capacitat de 12 places. Els menors hi poden accedir derivats d’altres acolliments residencials o bé des de les seves llars, amb un informe tècnic que en justifiqui la necessitat d’una acció educativa especial per problemes d’addició. En gestiona les places el Servei d’Infància i Família de l’IMAS.

El servei d’acolliment té com a finalitat l’atenció integral especialitzada en menors i adolescents, entre els 13 i 17 anys amb mesura jurídica de protecció. Entre els quals hi ha joves amb disfuncions emocionals, conductuals, trastorns o problemes d’addiccions, ja sigui a substàncies, a la tecnologia o altres.

Es Caliu ofereix un entorn segur i treballa amb els menors les capacitats parentals. «Es tracta d’un recurs que reforça i amplia la xarxa d’atenció de l’IMAS. Posam en marxa un centre per a menors amb problemes d’addicció i ho feim amb una entitat que és un referent en el tractament d’aquest tipus de problemes i que s’ha adaptat als canvis que s’esdevenen amb relació al consum addictiu», ha assenyalat Cladera, qui també ha incidit en la seva experiència especialitzada en l’atenció a menors, a través del Projecte Jove.

El president de Projecte Home Balears, Jesús Mullor, ha mostrat la seva satisfacció per la posada en marxa d’aquest recurs i ha explicat que «la Fundació Projecte Jove, amb una àmplia experiència en la gestió de dispositius d’atenció, ha anat adaptant les seves respostes educatives, terapèutiques i preventives al llarg dels anys».

El Servei d’Infància i Família de l’IMAS manté l’objectiu, traçat a principi de legislatura, de millorar les infraestructures que donen cobertura als menors amb mesures de tutela a Mallorca. Així, han precedit a aquest servei d’Es Caliu la posada en marxa d’un centre específic per a menors víctimes d’explotació sexual i un altre recurs especialitzat en menors no acompanyats. A final d’any, es preveu que estigui enllestit l’edifici nou per atendre a menors en situació d’acollida i les seves famílies.