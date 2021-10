El Consell de Mallorca preveu aconseguir enguany la titularitat del Castell d'Alaró

El Departament de Territori del Consell de Mallorca preveu aconseguir enguany la titularitat del Castell d'Alaró, que actualment està en mans de l'Estat, atès que per a això només queda un procediment burocràtic. La previsió és que el canvi es materialitzi enguany, si no hi ha cap imprevist per part de l'administració central.

La consellera insular de Territori, Maria Antònia Garcías, i el batle d'Alaró, Llorenç Perelló, han manifestat la voluntat de col·laboració entre el Consell i el municipi en la conservació del castell, una vegada la titularitat de l'emblemàtic monument hagi passat a la institució insular.

Garcías, juntament amb el director insular de Territori i Paisatge, Miquel Vadell i Jaume Tortella, es van reunir aquest passat divendres amb el batle i representants de l'associació Al Rum per a parlar de possibles projectes, entre els quals també estan els actes amb motiu de l'IV centenari de la construcció de l'oratori del castell que tindrà lloc l'any vinent.

A finals del mes de juny, dos mesos abans del que es preveu, el Consell va finalitzar tots els procediments establerts per l'Estat i la presidenta del Consell, Catalina Cladera, va signar un decret pel qual s'aprovà l'adquisició per cessió gratuïta del Castell d'Alaró.

El Decret també estableix que serà el Departament de Territori qui s'encarregarà de la realització i coordinació de tots els tràmits que procedeixin fins a obtenir la cessió efectiva i gratuïta de la titularitat de l'immoble, amb la participació dels departaments que a cada moment de la tramitació correspongui.

Des del Consell han destacat el treball realitzat per a aconseguir la propietat del Castell d'Alaró. Les recerques d'immatriculacions es remunten a 1865 i en 1885 es va dividir en dues propietats, una d'elles del Ministeri, segons la institució insular.

Durant aquesta legislatura s'ha accelerat el procés amb converses «fructíferes» amb el Ministeri de Cultura que ja ha manifestat la seva voluntat de cedir la seva part, han assenyalat des de la institució insular.