Els refugis de l’Ibanat reobren amb totes les places disponibles

Vuit dels tretze refugis que gestiona l’Ibanat ja accepten reserves que permeten omplir tota la capacitat dels diferents refugis amb grups heterogenis arran de l’actualització de la normativa sanitària.

El refugi de Binifaldó reobre de nou amb una capacitat per a 20 persones després de romandre tancat a causa del compliment de les mesures sanitàries per a combatre la pandèmia. Pel que fa al refugi del Parc Nacional de Cabrera augmenta el nombre de places disponibles fins al màxim, 12 en total, que fins ara es mantenia en un límit de 10.

S’Alzina i Casa dels Oguers, amb una capacitat per 10 persones, permeten l’estada de grups no convivents, fins ara restringida a un únic grup de convivència, tot i que es requereix la reserva completa. La resta de refugis ja permetien l’estada de la capacitat màxima, que és inferior a 10 persones, i que per les seves característiques també requereixen la reserva de tot el refugi.

A la majoria de refugis s’hi han fet millores per a optimitzar l’eficiència energètica, canvis de mobiliari i actuacions dirigides a garantir la seguretat i el benestar dels usuaris.

Les reserves es podran fer a través de la pàgina web de l’Institut Balear de la Natura (Ibanat). En totes les sol·licituds, s’haurà de signar una declaració responsable de compliment de les normes sanitàries durant l’estada.