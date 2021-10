Ferrà: «MÉS no donarà suport als Pressuposts si la inversió no té una finalitat sustentada en polítiques socials i d'esquerres»

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament Josep Ferrà, ha reiterat aquest dijous que la formació mantendrà el seu vot en contra als Pressuposts Generals de l'Estat, tot i que «confia a millorar-los durant la seva tramitació parlamentària». En concret, Ferrà ha explicat que conegudes les primeres xifres dels Pressuposts Generals de l'Estat, i a falta d'una anàlisi acurada, «MÉS per Mallorca manté com a punt de partida el seu vot en contra». En aquest context ha recalcat que aquest posicionament és un punt de partida, «perquè la nostra voluntat és negociar, i per descomptat, propiciar els canvis necessaris per millorar-los».

Del que ha transcendit per ara, ha explicat Ferrà, cal distingir dues qüestions: que la compensació de la insularitat inclou retards d'anys anteriors i que «en cap cas pot suplir el fet d'anivellar-nos a la mitjana estatal». D'altra banda el Pressupost elaborat pel govern de Pedro Sánchez (deixant al marge el factor insular) «continua situant les Illes Balears per sota de la mitjana. És més, seguim a la cua de les inversions territorialitzades». En concret, ha dit el diputat de MÉS, en números absoluts un 14 per cent menys.

Davant aquesta situació, MÉS insisteix en el vot en contra i en obrir diferents vies per incidir i canviar els pressuposts. Així, durant la seva tramitació al Senat «presentarem les esmenes que calguin i coordinarem la nostra acció política amb els nostres aliats». Precisament, a través d'aquests aliats, prèviament, al Congrés «també farem la pressió necessària». Una pressió que, d'acord amb Ferrà, «també volem traslladar des del Consell de Govern».

Ferrà ha anat més enllà i ha recalcat que, al marge del ball de xifres, «MÉS no donarà suport amb un Pressupost que inclogui més inversió si aquesta no té una finalitat sustentada en polítiques socials i d'esquerres». «Ens preocupa l'amenaça de més doblers si aquests són per ampliar ports i aeroports», ha manifestat. En aquest mateix context el portaveu adjunt de MÉS ha avançat que en els dies que venen la formació analitzarà al detall els comptes «no només de l'òptica territorial sinó també des d'un vessant d'esquerres i social».

Josep Ferrà ha insistit en el fet que aquests PGE inclouen el reconeixement del factor d'insularitat «gràcies a la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat i que el factor insular en cap cas», ha assenyalat, pot compensar el «maltractament pressupostari i financer per part del govern espanyol».

De manera paral·lela, MÉS per Mallorca manté una altra ofensiva en l'àmbit estatal per millorar el finançament de les Illes Balears. Dimarts, el senador Vicenç Vidal interpel·larà directament a la ministra Montero sobre el Règim fiscal de les Illes Balears. I dimecres, «davant la poca seriositat de PP i PSOE» es debatrà una proposta de llei alternativa a la de règim fiscal especial que presenta el PP. Aquesta proposta inclou un IVA diferenciat per les Illes Balears. «És una proposta més ambiciosa» i que pretén aconseguir l'IVA diferenciat que ja tenen la resta de territoris extrapeninsulars (Canàries, Ceuta i Melilla). La proposta també inclou un seguit de mesures fiscals per a la indústria cultural. La suma de les dues propostes comportaria un total de 1.000 milions en beneficis fiscals per a les empreses i autònoms de les Illes Balears.