MÉS denuncia l'afany recaptatori de l'Estat i crítica la reclamació de 213 milions al Govern

La diputada de MÉS per Mallorca Joana Aina Campomar, ha lamentat aquest dimecres que el govern espanyol reclami al Govern 213 milions d'euros de la liquidació de les bestretes del sistema de finançament autonòmic de l'exercici 2020 així com no faci efectius la compensació de l'IVA pendent de 2017 i valorada en 78 milions d'euros. De fet, el govern de l'Estat només vol transferir-ne 65 milions. Campomar ha defensat davant el ple del Parlament reclamar aquests doblers i ha insistit en el fet que «és més necessari que mai reclamar la compensació de les quantitats que ens reclama l'Estat amb el deute històric per infrafinançament, determinat en més de 1.500 milions d'euros per la sindicatura de comptes».

D'acord amb la diputada ecosobiranista, tots aquests doblers «són necessaris per accelerar la diversificació econòmica que necessitam a les nostres illes, per evitar continuant perdent talent, que els nostres fills i filles no hagin de continuar emigrant per trobar feina de qualitat i adequada als seus estudis».

En aquest context ha recordat que el finançament és imprescindible per evitar ser un pol d'atracció de llocs de feina de baixa qualitat i només dependents del turisme. «Per fer front als reptes que tenim de sobresaturació de cotxes i persones, de creixement demogràfic desbocat, i de decreixement progressiu de places turístiques, necessitam un bon finançament», ha dit.

Amb tot, la diputada de MÉS ha defensat el sostre de despesa que marcarà els pressuposts del Govern. Uns comptes que, ha recalcat, «han de ser un impuls decidit a fer les nostres illes més resilients, més sostenibles i més cohesionades, continuant amb la millora dels serveis públics, de l'educació, de l'atenció social, de la sanitat, del medi ambient i el territori i de la mobilitat».