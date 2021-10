El preu de l'habitatge ha augmentat un 36 per cent a les Balears respecte al 2015

El preu de l'habitatge a l'Estat espanyol es va encarir el setembre un 1,6 per cent en comparació amb el mes anterior, i acumula una pujada interanual del 8,3 per cent, segons les dades de Tinsa publicades aquest dimecres.

Aquest percentatge s'eleva en el cas de les Balears i les Canàries fins a un 36 per cent respecte a l'any 2015.

L'alça dels preus consolida una tendència de recuperació en el mercat immobiliari després de les caigudes sofertes durant la pandèmia. «Les variacions de 2021 llancen increments en els preus d'habitatge, encara que de forma més moderada que les variacions interanuals, accentuades per posar en comparació els creixements actuals amb les caigudes del 2020», ha explicat l'analista sènior del Servei d'Estudis de Tinsa, Andrea de la Hoz.

El repunt dels preus s'ha accentuat en els últims anys a les zones de la costa mediterrània, un 12,1 per cent, i a les Illes, un 10 per cent, mentre que a l'interior peninsular i en la costa atlàntica l'augment interanual se situa en l'11,2 per cent.

La pujada del preu de l'habitatge ha estat més moderada en les grans ciutats i capitals, amb un 6,7 per cent interanual, i mostra una tendència similar en les àrees metropolitanes, amb una pujada del 5,7 per cent en el darrer any.

En comparació amb febrer de 2015, quan l'Índex de Tinsa va marcar el seu nivell més baix des de la crisi financera de 2008, el preu de l'habitatge ha pujat un 23,6 per cent de mitjana en tot l'Estat.

