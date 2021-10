Agricultura organitza la primera jornada del Pla d'igualtat en el sector primari per reforçar l'empoderament de la dona rural

La conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha organitzat la primera jornada del Pla d'Igualtat en el sector primari. L'objectiu, tal com han explicat aquest dissabte, és «empoderar i visibilitzar les dones que fan feina en el sector primari i agroalimentari de les Balears». La jornada se celebrarà el proper 15 d'octubre, Dia de la Dona Rural, a la Cambra de Comerç de Palma a partir de les 9.30 h.

Tal com ha recalcat el Govern, des de principi de legislatura, «la conselleria treballa en fomentar i reforçar l'empoderament, la visibilització i el reconeixement de la dona rural en el sector primari. Especialment, entre les cooperatives, confraries de pescadors i les organitzacions professionals agràries». Així, els plans d'igualtat persegueixen tres objectius: reduir l'escletxa salarial entre homes i dones, fomentar la presència de les dones en els llocs de presa de decisions, i un protocol de prevenció de delictes sexuals, que funcioni «com una eina efectiva per acabar amb la violència contra les dones».

Agricultura ha posat en marxa un grup motor, en el que hi ha representades dones i homes del sector, i ha treballat en tres línies: la conciliació amb la campanya 'Reversibles', l'elaboració de la 'Diagnosi de les dones en el sector agrari, pesquer i agroalimentari de les Illes Balears' i la igualtat, amb l'objectiu de «reforçar el lideratge de les dones en aquests sectors».

La inauguració de la jornada anirà a càrrec de la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de la Concha, i la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido. La jornada comptarà amb una taula rodona sobre 'Lideratge de les dones en el sector primari', en la que dones representatives del sector agrari, ramader, pesquer i agroalimentari de les Balears explicaran les experiències i entrebancs amb què s'han trobat en les seves trajectòries professionals.

La taula sobre 'Titularitat compartida: una eina per a l'empoderament de la dona rural' anirà a càrrec de la subdirectora general de Dinamització del Medi Rural, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Carolina Gutiérrez. Recentment, el Ministeri ha publicat una convocatòria d'ajuda, per valor d'1.000.000 euros, per complementar les reduccions en la cotització en la Seguretat Social disponibles per a les parelles del titular de les explotacions que s'incorpori a l'activitat agrària. També es pretén incentivar noves inscripcions d'explotacions agràries de titularitat compartida, així com l'afiliació i la permanència en el sistema de la Seguretat Social dels cònjuges o parelles dels titulars d'aquestes.

La taula sobre pesca duu per nom 'Cap a la xarxa de dones de la pesca balear' i comptarà amb la representació del president de la Federació Nacional de Confraries de Pescadors, José Basilio Otero, la primera dona en ocupar la vicepresidència d'aquesta Federació, Carmen Navas, i pescadores de les confraries d'Eivissa i d'Alcúdia. Un dels objectius de la mesa és l'impuls i creació de la primera xarxa de dones de pesca de les Balears.

Finalment, els representants de les organitzacions professionals agràries de les illes, alguns dels quals integrats dins el grup motor, debatran sobre els 'Reptes per a la igualtat a les Balears' i també hi haurà la ponència del psicòleg d'Institucions Penitenciàries, Enrique Sánchez, en la taula 'Tenc un pla i es diu igualtat'.

D'altra banda, en el marc de la jornada, es farà entrega dels 12 premis del II certamen de fotografia 'De la mar i de la terra. Un reconeixement a les seves dones'. Es repartiran un primer premi, un segon premi i un accèssit per a cada una de les quatre categories: agricultura, ramaderia, pesca i indústries agroalimentàries. Els premis consistiran en experiències singulars vinculades amb el sector primari. A més, totes les persones guanyadores rebran una senalla de producte agroalimentari local i una obra d'artesania.