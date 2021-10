Comença la instal·lació de plaques solars a sa Dragonera

El Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca ha iniciat les obres del projecte d’instal·lació d’un sistema fotovoltaic a sa Dragonera. El director insular de Medi Ambient, Josep Manchado, acompanyat de la directora del Parc Natural de sa Dragonera, Pilar Gómez, han visitat les obres.

L’empresa de Transformació Agrària SA (TRAGSA) s’encarregarà de les obres, dins un termini d’execució de tres mesos i amb un pressupost total de 112.307,67 €.

Per primera vegada d’ençà que l’illa és un parc natural es deixaran enrere els carburants fòssils per a començar a utilitzar energia renovable. En total s’instal·laran set plaques fotovoltaiques: cinc plaques per a abastir d’energia les cases del garriguer i les cases dels visitants i dues plaques més per alimentar la fossa sèptica nova.

El director insular de Medi Ambient, Josep Manchado, ha destacat que la instal·lació fotovoltaica per a l’autoconsum al Parc Natural de sa Dragonera «ens permet oferir un confort millor als científics i científiques que volen quedar a fer estudis i investigacions a l’illa, així com millorar les condicions dels guardes que hi treballen els cap de setmana».

Per la seva banda, la directora del Parc Natural de sa Dragonera, Pilar Gómez, s’ha mostrat molt il·lusionada pel projecte i ha detallat que «poder ser autosuficients en aquest ecosistema únic, sens dubte, ajudarà a millorar la sostenibilitat del parc natural i també facilitarà la feina a les persones que hagin de quedar-hi».

PAE 2021

L’autoritat de gestió del Parc està composta pel Departament de Sostenibilitat i Medi Ambient del Consell de Mallorca i la Conselleria de Medi Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears.

Les dues institucions es reuneixen per a fer balanç de les activitats duites a terme durant l’any i per aprovar el Pla Anual d’Execució del Parc Natural de sa Dragonera (format per l’illa de sa Dragonera i els illots des Pantaleu i sa Mitjana). El programa del Parc per al 2021 disposa d’un pressupost de 424.555 €, un 35% més respecte a l'any anterior.

El Pla d’Execució Anual del Parc Natural de sa Dragonera 2021 és un document molt complet que aborda totes les problemàtiques que afecten aquest espai natural.

Fer més sostenible el Parc Natural és un dels objectius que en aquest document es repleguen i, en concret, per tal de fer passes endavant, està prevista la instal·lació d’un sistema autònom de depuració d’aigües fecals i un sistema de plaques fotovoltaiques que abastirà d’energia renovable i neta totes les infraestructures de l’illa que la necessitin.

Entre les prioritats bàsiques del programa d’execució també s’inclouen aspectes com conservar i recuperar hàbitats, i continuar les tasques de prevenció, de control i d’erradicació d’espècies invasores.