L'Associació d'Usuaris del Tren aplaudeix la recuperació del Nit bus de Palma i demanen un servei igual als ferrocarrils de Mallorca

L'Associació d'Usuaris del Tren ha agraït a l'EMT de Palma i a la Regidoria de Mobilitat de l'Ajuntament de Palma la posada en marxa, de bell nou, del servei Nit bus, a partir del proper divendres 8 d'octubre.

Des de l'Associació destaquen «la bona tasca que fa aquest servei de bus nocturn que opera les nits dels caps de setmana i vigílies de festiu, perquè evita que els ciutadans hagin d'agafar el cotxe per desplaçar-se per dins la ciutat i millora la seguretat».

«Celebrem la posada en marxa del servei Xarxa Nit bus a Palma, que facilitarà els desplaçaments a la gent treballadora i als consumidors d'oci nocturn» han dit en una nota de premsa.

També demanen als Serveis Ferroviaris de Mallorca, la Conselleria de Mobilitat i el Consorci de Transport de Mallorca, «la posada en marxa de servei nocturn de tren i que doni cobertura les nits de cap de setmana i vigílies de festius durant tot l'any» i afegeixen que «necessitam solucionar la greu dependència dels cotxes i motos que patim a les Illes, que comporta com tots sabem massa accidents a les carreteres i efectes nocius per les emissions de gasos contaminants que incideixen en el medi ambient».

L'Associació d'Usuaris del Tren recorda que el Govern «va declarar dia 8 de novembre de 2019 l'emergència climàtica i que les emissions de gasos d’efecte hivernacle provocades pel transport per carretera, son l’aportació més gran que fem les Illes a l’escalfament global del planeta i al canvi climàtic».

Finalment, els defensors del transport públic demanen que «de diumenge a dijous es prolongui el servei fins a les 12 de la nit per tal de facilitar a tots els ciutadans i en particular als treballadors que acaben la seva feina més tard de les 22:00h. l'ús del transport ferroviari per tornar als seus domicilis».