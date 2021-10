Admesa a tràmit la querella del Govern contra l'influencer Naïm Darrechi per un presumpte delicte de discriminació

El jutjat d'Instrucció número 2 de Palma ha admès a tràmit la querella interposada pel Govern, a través de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma i en representació també de l'Institut Balear de la Dona, contra l'influencer Naïm Darrechi, per un presumpte delicte de discriminació.

Tal com va acordar el passat estiu l'Executiu, la querella es va interposar per la difusió viral d'una entrevista en la qual l'influencer reconeixia l'engany que utilitza sobre les dones en les seves pràctiques sexuals, «bravejant de mentir i obtenir el consentiment perquè les seves parelles sexuals li permetin ejacular sense preservatius inventant-se una suposada esterilització quirúrgica».

Un fet que, segons ha destacat el Goverm, es produeix davant milions de joves que el segueixen a les xarxes socials i sobre els que «exerceix una influència indubtable, pel fet de tenir més de 26 milions de seguidors i seguidores a la xarxa social TikTok, 7 milions de seguidors i seguidores a Instagram i 3,9 seguidors i seguidores al seu canal de Youtube».

A criteri de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma, aquests fets suposen un delicte que implica «una pena de presó de sis mesos a dos anys i multa de sis a dotze mesos per accions que suposin humiliació, menyspreu o descrèdit a qualsevol de les seves víctimes».

Amb aquesta querella i el procediment judicial que se'n deriva, el Govern considera que té el deure de «protegir dels abusos i agressions sexuals, no permetre actuacions que atemptin contra la salut sexual i reproductiva de les dones i que a més a més, facin enaltiment o justifiquin per qualsevol mitjà d'expressió pública de difusió els delictes que puguin haver estat comesos per motius del sexe de la persona o per raons de gènere».

En aquest sentit, han recordat que l'obligació de l'Executiu també és vetllar perquè «els continguts emesos a través de les xarxes socials, que són els grans referents en l'adquisició i el desenvolupament de les conductes de les persones, no fomentin actuacions contra els drets sexuals i reproductius de les dones».

Cal recordar que el passat juliol l'Institut Balear de la Dona, a l'emparament de l'article 52 de la Llei de Protecció Integral a la infància i l'Adolescència, també va denunciar a Naim Darrechi al canal prioritari de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades per demanar el tancament del seu canal de Youtube i del seu compte a Tik Tok, la qual va ser admesa a tràmit.