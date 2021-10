Les discoteques de les Balears hauran de demanar el Certificat Covid als clients

La Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) ha autoritzat les mesures sanitàries aprovades pel Consell de Govern d'aquest dilluns, en què es va acordar l'obertura de les discoteques per al proper 8 d'octubre amb petició de Certificat Covid als clients.

En la resolució, coneguda aquest divendres, la Justícia avala la decisió del Govern i conclou que tant la documentació, com la motivació aportada per l'Executiu, justifiquen la sol·licitud d'autorització, que la comprenen per «idoneïtat, necessitat i proporcionalitat».

En tot cas, l'aforament màxim serà del 75% amb els clients asseguts per a beure i màscara per a accedir a la pista de ball. L'horari de tancament serà, com a màxim, a les 5.00 hores de la matinada.