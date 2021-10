El Govern posa en circulació un milió d’euros en bons comercials a més de 500 establiments de les Balears

Des d’aquest divendres, 1r d’octubre, els clients dels 530 comerços adherits a la campanya 'Bons Illes Balears' ja poden fer efectius els descomptes comercials prevists. La campanya, que posa en circulació un milió d’euros en descomptes comercials, consisteix a distribuir per totes les illes 100.000 bons de 10 euros bescanviables en compres de més de 30 euros. Cada ciutadà major d’edat i empadronat a les Illes Balears pot sol·licitar fins a quatre bons, és a dir, un màxim de 40 euros de descompte. Els comerços adherits han de sol·licitar al client o clienta el seu DNI o document equivalent per verificar que compleix amb els requisits i que té saldo disponible.

Es tracta d’un programa d’estímul als petits i mitjans comerços de les Illes Balears, impulsat des de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Comerç, que romandrà oberta fins al 31 de desembre del mateix any, o fins que s’hagi exhaurit el pressupost.

Per a consultar tots els comerços adherits a la campanya, els ciutadans es poden adreçar al lloc web www.bonsillesbalears.com. Allà hi trobaran comerços de moda i complements, calçat, ferreteria, alimentació, electrodomèstics i electrònica, estètica i salut, llibreries, botigues d’esports, de mobiliari, papereries, decoració, etc. En total, més de cinc-cents establiments d’una quarantena de municipis de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que s’han adherit a la campanya 'Bons Illes Balears'.