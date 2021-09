MÉS censura l'opacitat del Govern espanyol en aprovar el pla d'ampliació de l'aeroport de Palma

El portaveu adjunt de MÉS per Mallorca al Parlament, Josep Ferrà, ha denunciat l'obscurantisme i falta de transparència per part d'AENA i el ministeri de Transports espanyol que finalment han aprovat el Document de Regulació Aeroportuària (DORA) de l'aeroport de Palma sense la participació i el coneixement de les institucions de les Illes Balears. Ferrà, que també és portaveu a la comissió parlamentària de Medi Ambient i Ordenació Territorial, ha recalcat que «el Govern espanyol ha mantingut aquesta opacitat des que van transcendir els seus plans d'ampliació a l'aeroport de Palma».

En espera d'aprofundir en els detalls del DORA aprovat, Ferrà lamenta que aquest document que fixa, entre més qüestions, la capacitat dels aeroports i les inversions, no hagi estat consensuat amb les institucions de les illes Balears «com havíem demanat des de MÉS per Mallorca». De fet, a través de diferents iniciatives, la formació havia demanat també sotmetre a avaluació ambiental estratègica. «No ens consta ni una cosa ni l'altra; és una deslleialtat institucional i una manera de procedir que menysprea als legítims representants de la ciutadania», ha insistit el diputat de MÉS.

En aquest mateix context, Josep Ferrà ha censurat que, també a instàncies de MÉS i amb l'aval del Parlament, el director de l'aeroport de Palma hagi comparegut per explicar el projecte d'ampliació de Son Sant Joan. «Tota la manca de transparència que envolta la possible ampliació de l'aeroport només ens duu a pensar que el govern espanyol no té cap interès a fer cas al sentir majoritari de la ciutadania que s'oposa a un projecte desmesurat i que només té l'objectiu de seguir sent una màquina de treure doblers que se'n van a Madrid».