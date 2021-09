El Pla d’Ordenació del Parc Natural des Trenc preveu la restauració integral del sistema platja-duna

Diuen que quan es decapita un pollastre o una gallina, el pobre animal viu diversos segons o minuts (als EUA n'hi va haver un, Mike the Headless Chicken, també conegut com a Miracle Mike, que va viure 18 mesos) i que és el dolor produït pel tall, allò que fa que tenguin moviments convulsos aletejant i corrent, sense saber on van. Es tracta d'un acte reflex. La raó científica és que bona part del control d'aquests moviments és a la medul·la espinal i no en el cervell.