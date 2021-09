Més de mig miler d’establiments comercials de les Balears participen en la campanya 'Bons Illes Balears'

Més de mig miler d’establiments comercials de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera oferiran, a partir del pròxim 1r d’octubre, bons de descompte als seus clients dins la campanya 'Bons Illes Balears', un programa d’estímul als petits i mitjans comerços de les Illes, impulsat des de la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, a través de la Direcció General de Comerç.

La campanya posarà en circulació un milió d’euros en descomptes comercials a través de 530 comerços, i consisteix a distribuir per totes les illes 100.000 bons de 10 euros bescanviables en compres de més de 30 euros. Cada ciutadà major d’edat i empadronat a Illes Balears podrà sol·licitar fins a quatre bons, és a dir, un màxim de 40 euros de descompte. Els comerços adherits hauran de sol·licitar al client o clienta el seu DNI o document equivalent per verificar que compleix amb els requisits i que té saldo disponible.

Aquesta campanya romandrà oberta fins al 31 de desembre del mateix any, o fins que s’hagi exhaurit el pressupost. Per a consultar tots els comerços adherits a la campanya, els ciutadans es poden adreçar al lloc web www.bonsillesbalears.com. Allà hi trobaran comerços de moda i complements, calçat, ferreteria, alimentació, electrodomèstics i electrònica, estètica i salut, llibreries, botigues d’esports, de mobiliari, papereries, decoració, etc. En total, més de cinc-cents establiments d’una quarantena de municipis de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que s’han adherit a la campanya «Bons Illes Balears».

La Cambra de Comerç de Mallorca, com a entitat col·laboradora, és la dipositària del fons i l’encarregada d’abonar els bons als establiments comercials que participen en el programa, amb una periodicitat de quinze dies.

Amb aquest projecte, la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica vol donar suport i impulsar el teixit comercial de les nostres illes, fomentant la reactivació del consum, arribant als pobles més petits i ajudant el comerç de proximitat a mantenir l’activitat després de l’estiu fins que arribi la campanya de Nadal.

Per això, l’objectiu d’aquest programa és que els ciutadans de les illes adquireixin béns de consum en el petit comerç detallista i així complementar les mesures de revitalització i dinamització dels entorns urbans, especialment després de la crisi generada per la pandèmia de la Covid-19.