El Govern llança una campanya destinada a prevenir l'explotació sexual d’adolescents

La Conselleria d'Afers Socials i l’IBDona llancen aquest dijous, Dia Internacional contra l’Explotació Sexual i el Tràfic de Persones, una campanya publicitària destinada a prevenir l'explotació sexual d’adolescents. Baix el títol 'Per a l'explotador sexual, l'objectiu ets tu' la campanya s’adreça als adolescents de les Illes Balears per a informar-les dels riscos que corren i al mateix temps empoderar-los perquè denunciïn i diguin no.

A més de dirigir-se als adolescents, la campanya també vol arribar «a les famílies i a la població en general per a sensibilitzar-la d’un problema que s’està detectant a totes les comunitats autònomes i que és una xacra a combatre entre tots», han explicat.

La campanya parteix de la realitat que l’adolescència és una etapa vital en què molts d’ells, per diferents circumstàncies, són especialment vulnerables. «La idea és contribuir a rompre amb la falsa idea, molt generalitzada, que l’explotador sexual es mostra de forma explícita i per tant la víctima pot identificar molt clarament les seves intencions i hi pot posar límits. L’aproximació que fan els explotadors en la gran majoria dels casos és des de la falsa seducció i la promesa de lliurament de regals a canvi, per exemple, d’una carícia o deixar-te tocar, que en un inici poden semblar gests inofensius, però al cap i a la fi és com descriuen els menors víctimes d’explotació sexual com quan se'ls varen insinuar a ells per primera vegada. Aquests gests poden ser el preàmbul de greus situacions d’explotació sexual i de captació», remarca el Govern.

La campanya crida l’atenció dels adolescents i adverteix sobre aquest tipus de propostes per així atacar directament l’estratègia que bona part dels explotadors utilitzen per a aproximar-se a les futures víctimes. A més, romp amb la falsa idea que la selecció de futures víctimes d’explotació sexual sols es produeix en determinats ambients de vulnerabilitat. Els exemples de la campanya són expressions i proposicions que es produeixen en espais i ambients absolutament normalitzats i amb molta presència d’adolescents.