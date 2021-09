Vidal i Ferrà llancen una doble ofensiva en defensa del català al sector audiovisual

MÉS per Mallorca ha impulsat en les darreres hores diferents iniciatives per garantir la presència del català al sector audiovisual tant a l'àmbit local i estatal. Les diferents iniciatives han estat coordinades per part Grup parlamentari així com per part del senador ecosobiranista Vicenç Vidal. Tot, amb la intenció de garantir una major presència i projecció del català tant als diferents canals de televisió públics com a les plataformes digitals.

D'una banda, el senador Vidal, qui aquest dimecres s'ha estrenat a la Comissió de Control de RTVE, ha instat a la corporació pública audiovisual a ampliar les hores de contingut en llengua catalana a les Illes Balears. Així, en paraules de Vidal «RTVE, que va fer una tasca cabdal al final del franquisme amb l'impuls de L'Informatiu Balear, no ha acabat de respondre i fer pedagogia de la realitat plurilingüe de l'Estat els darrers quaranta anys».

Segons Vidal «Bèlgica, Suïssa i el Canadà són en l'àmbit comunicatiu interessants referents per a RTVE si vol millorar el reconeixement del plurilingüisme» i, al mateix temps, ha reclamat que «els centres territorials de les comunitats autònomes de parla catalana puguin compartir continguts» i lamentat «l'absència de referents culturals i lingüístics no castellans a escala estatal a RTVE! No tot és el Cid i El Quijote!».

De manera paral·lela, el portaveu adjunt al parlament Josep Ferrà, ha anunciat que després de saber que la llei de comunicació audiovisual estatal exclou la protecció del català, «presentarem una altra iniciativa encaminada a garantir la producció audiovisual en català». De fet, segons ha assenyalat Ferrà «el nou text legal que prepara l'executiu de l'Estat sí que obliga a oferir un ampli catàleg d'obres en castellà. Tot, mentre la legislació europea, deixa clar que s'ha de garantir la producció en totes les llengües oficials de cada Estat membre».

Aquesta iniciativa complementa una altra presentada fa uns dies en el sentit de reclamar altra modificació de la mateixa llei per incrementar el pressupost d'IB3. En aquest context, Ferrà ha recordat que la nova llei estatal de l'audiovisual modifica la Llei de RTVE per tal que les plataformes de serveis a petició (Netflix, etc.) i les plataformes d'intercanvi de vídeos (YouTube, etc.) facin una aportació anual de l'1,5% dels seus ingressos bruts al finançament de RTVE.

«Entenem, però, que aquestes plataformes no haurien de contribuir únicament al finançament de RTVE, sinó que també haurien de contribuir a finançar els serveis públics audiovisuals anomenats autonòmics, en el nostre cas IB3», ha dit el diputat. En aquest sentit, MÉS per Mallorca, ha recalcat, ha presentat una PNL, entenent que «IB3 és el principal motor de la indústria audiovisual a les Illes Balears i per tant, un millor finançament repercutiria en més recursos per a la producció audiovisual local».