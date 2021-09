El tren i el metro són gratuïts aquest dimecres amb motiu del Dia Europeu sense Cotxes

Des que l'any 2000 es va instaurar, amb el suport de la Comissió Europea, la Setmana Europea de la Mobilitat (SEM) -entre els dies 16 i 22 de setembre-, el Govern s'hi suma fomentant l'ús del transport públic i facilitant el transport gratuït en tren i metro en el Dia sense Cotxes, que se celebra demà dimecres. El tema triat per la Comissió Europea per a la campanya d'aquest any 2021 és 'Mobilitat sostenible, saludable i segura' i el lema de la campanya és 'Per la teva salut, mou-te de manera sostenible'.

De la mateixa manera que els anys anteriors, SFM ofereix el transport gratuït en tots els seus trajectes i horaris de tren i metro de dimecres dia 22, coincidint amb la celebració del Dia Europeu sense Cotxes 2021. Tots els torns d'accés estaran oberts.

Així mateix, SFM colabora amb la UIB amb motiu de la 'Nit Europea de la Recerca', que se celebra aquest pròxim divendres dia 24. S'ha programat una acció que servirà com a culminació d'aquesta Setmana Europea de la Mobilitat i que uneix la divulgació de la ciència amb el foment del transport públic. Així, entre les 15.00 i les 20.00 hores d'aquest divendres 24 de setembre s'han previst una sèrie de microxerrades dins dels trens. Seran explicacions de 5 minuts de durada per als passatgers dels trens de les línies que uneixen Palma amb Manacor, Sa Pobla i Inca. En total, catorze xerrades impartides per investigadors de la UIB, l'IMEDEA (CSIC-UIB), l'INAGEA i del Laboratori Interdisciplinari sobre el Canvi Climàtic. Tractaran temes com l'escalfament global, el futur de l'agricultura o la conservació dels ecosistemes marins, la intel·ligència artificial o les noves fonts d'energia.

SFM convida també tots els seus usuaris a visitar la mostra 'Investiguem per avançar' de la UIB que està instal·lada en les andanes de l'Estació Intermodal fins al pròxim dia 26, en la qual es fa un recorregut pels projectes de recerca de la UIB que han obtengut finançament de la Unió Europea.