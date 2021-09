Ofereixen serveis gratuïts de normalització lingüística per als col·legiats de l'ICAIB

En virtut del conveni que tenen subscrit l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de les Illes Balears (ICAIB) i Paraula. Centre de Serveis Lingüístics, els col·legiats poden tenir accés gratuït a alguns serveis de normalització lingüística com ara la possibilitat que els que estiguin interessats puguin traduir al català el web del seu despatx professional. Per això, han de posar-se en contacte amb Paraula per enviar-hi els textos que ha de traduir i acordar els terminis de lliurament. L'únic requisit és facilitar el número de col·legiat.

A banda d'utilitzar aquest servei per oferir els webs professionals en català, els col·legiats el poden fer servir per traduir al català o corregir documents propis del seu àmbit d'actuació: contractes, demandes, etc. En aquest sentit, Paraula garanteix la total confidencialitat respecte al contingut dels documents.

Es pot contactar amb Paraula. Centre de Serveis Lingüístics al telèfon 971 761 301 i a l'adreça electrònica sal@paraula.cat.

La Comissió de Normalització Lingüística de l'ICAIB anima els col·legiats a traduir els seus webs professionals al català i a recórrer al servei de traducció i correcció a fi de donar un servei complet i de qualitat als seus clients.