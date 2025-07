El dissenyador Miquel Adrover rebutja treballar per a Rosalia i li retreu el seu silenci davant el genocidi de Gaza

El dissenyador mallorquí afincat a Nova York, Miquel Adrover i Barceló (Calonge, Mallorca, 1965), conegut pels seus dissenys d'avantguarda, ha fet públic a través de les seves xarxes que ha rebutjat una comanda de la cantant Rosalia a causa del silenci d’aquesta davant el genocidi de Gaza.

Adrover ha fet públic un breu comunicat on declara que «El silenci és complicitat, i encara més quan tens un gran altaveu on milions de persones t'escolten quan cantes. Per això tens la responsabilitat d'utilitzar aquest poder per denunciar aquest genocidi. Rosalia, això no és res personal. T'admir per tot el teu talent i per tot el que has aconseguit. I crec que ets molt més que aquells artistes que només es dediquen a mostrar negocis i entreteniment. Ara hem de fer el que toca». El missatge finalitza amb la paraula Motomami i una emoticona d’un cor vermell.

Cal recordar que aquest divendres, 1 d'agost, a les 21.00 hores a La Misericòrdia de Palma s’estrena el documental ‘The Designer is Dead’ dirigit per Gonzalo Hergueta, centrat en la figura de Miquel Adrover.