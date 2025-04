El vídeo del cotxe d'uns turistes encallat a Sardenya es viralitza a les xarxes

El diumenge 20 d'abril, dia de Pasqua, dos turistes van encallar el seu Toyota SUV en intentar passar per un carreró del municipi de Bosa, a la Sardenya. L'estrepitós soroll del frec de la carrosseria amb les parets dels edificis ràpidament va cridar l'atenció de veïns i vianants que hi passaven per devora.

Pel que sembla, la causa que el cotxe encallés va ser deguda al GPS, que indicà als turistes que havien de passar per aquell carrer. Amb tot, no varen tenir en compte ni l’amplada del vehicle ni que el carrer era massa estret. Després d'una bona estona de maniobres, el conductor va poder desencaixar el vehicle. Ara, tant el cotxe com les parets dels habitatges van patir nombrosos danys. Podeu veure el vídeo a través del següent enllaç.