Es preparen els viatges que ofereix l'Imserso: n'hi haurà a 50 euros

L'Imserso, dependent del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, ha anunciat la licitació del nou programa de viatges per a la temporada 2025/2026, que comptarà amb 879.213 places i diverses novetats, entre les quals s'inclou una tarifa plana de 50 euros per a les persones amb pensions més baixes i el permís, per primera vegada, de poder viatjar amb animals de companyia.

Tal com consta en la Plataforma de Contractació del Sector Públic, el termini d'execució del concurs començarà des de l'1 de setembre d'enguany o la data de formalització si fos posterior fins al 31 d'agost de 2026. A més, dins de cada temporada els viatges es realitzaran, preferentment, en dues etapes. La primera serà en els mesos d'octubre a desembre d'un any i la segona, en els mesos de gener a juny del següent. Com és habitual, la distribució de la totalitat de les places ofertes atendrà tres lots: el lot 1 (costa peninsular) comptarà amb el major nombre de places amb 440.284, mentre que el lot 2 (insular) i el lot 3 (escapada i de procedència europea) disposaran de 228.142 i 210.787, respectivament. Quant a l'import de licitació, el del lot de costa peninsular aconseguirà els 32 milions d'euros, una xifra superior als 24 milions d'euros del lot insular, en tant que l'últim lot serà de 12,9 milions d'euros. D'altra banda, el termini per a la presentació d'ofertes estarà obert fins al 19 de maig a les 23.59 hores i l'obertura de les ofertes econòmiques de les empreses adjudicatàries es produirà el 27 del mateix mes, a les 10.00 hores. En aquest sentit, el nombre màxim de lots que es pot adjudicar un licitador serà de dos, encara que pugui presentar oferta als tres. Segons les bases, el lot 1 i lot 2 són 'incompatibles', per la qual cosa 'aquests lots no poden ser adjudicats al mateix licitador'.