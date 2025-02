El Termcat proposa 'vespreig' i 'horabauxa' per a anomenar el que en castellà se’n diu 'tardeo'

El Centre de Terminologia (Termcat) ha llançat la seva proposta per a anomenar el que en castellà se’n diu 'tardeo'.

«Qui no ha sortit mai de gresca durant les hores del vespre perquè així el cos ens aguanta amb més dignitat l’endemà? Efectivament, aquí darrere hi ha un concepte de moda que darrerament posen en pràctica joves i grans, és intergeneracional: el 'vespreig'», han explicat.

Així, proposen 'vespreig' per a anomenar «l’activitat social que consisteix a sortir abans de la nit amb amics, companys, coneguts i saludats, sovint durant les hores del vespre, en bars, terrasses o altres espais d'oci, combinant tapes, copes, música, conversa i algun flirteig».

Per què aposten per 'vespreig'? «Partim de l’arrel vespre perquè té l’avantatge que es diu en tots els dialectes i sembla que coincideix bastant amb l'hora en què es fa aquesta activitat. A més a més, permet el joc amb el verb 'vesprejar', que ja existeix amb el sentit més general de ‘fer-se fosc’; però no s’entrebanca amb un sentit ja existent en una part o altra del domini. Per tant, 'vespreig' té aquell toc de singularitat pel que fa al concepte i alhora d’informalitat, amb la terminació en -eig», han explicat.

Com a forma complementària, el Termcat proposa la denominació 'horabauxa', que és un acrònim format a partir de 'horabaixa' (forma pròpia de les Balears) i 'disbauxa'. De fet, 'horabauxa' és una paraula que ja té normalizat el seu ús en l'organització de nombrosos esdeveniments d'aquest tipus a les Illes Balears.