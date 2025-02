[VÍDEO] El Xitxo del Cabanyal, millor creador de l’any del País Valencià

L’Octubre Centre de Cultura Contemporània, a València, ha acollit aquest divendres la Segona Gala del Pòdcast i la Creació de Contingut en Valencià, un esdeveniment que s’ha consolidat com una cita imprescindible per als creadors de contingut en la nostra llengua.

Organitzada per Acció Cultural del País Valencià, Joves d’Acció i La Claveguera, la gala ha reconegut la diversitat i la qualitat dels projectes digitals que treballen per la normalització del català a les xarxes socials i a l’espai audiovisual.

En aquesta edició, marcada per una gran participació i un ambient festiu, s’han lliurat els guardons en 13 categories. S’ha destacat l’esforç de creadors i divulgadors que han aconseguit connectar amb el públic i fomentar la presència del català en l’entorn digital.

Guanyadors

Premi al Pòdcast de Divulgació Cultural: Els noms de la por

Premi al Pòdcast Social d’Entreteniment: Xusma Deluxe

Premi al Pòdcast Institucional: 1238, La Conquesta de València

Premi a la Creadora Social i Cultural: Gina

Premi a la Creadora de Contingut Comunitari: Nando Durà

Premi a la Divulgació Musical: Va de Rock!

Premi a la Divulgació de Contingut Ètic i Valors: Georgina Mollà (JorjaMolla)

Premi a la Divulgació Lingüística: Siuelasocfeminista

Premi a la Creadora Revelació: Curiosaire

Premi al Pòdcast Revelació: Disfrutons

Creador/a de l’Any: Xitxo del Cabanyal

Pòdcast de l’Any: La Comoditat Valenciana i La Secció de l’Excusat Compartit

Els guardons han estat decidits per un jurat format per professionals de la comunicació, la cultura i la creació de contingut, entre els quals es troben Yvette Delhom, Rosella Espinós, Gerard Furest, Francesc Gascó, Amàlia Garrigós, Maria Amparo Hurtado, Carme Manuel, Borja Puchol i La Tia Visantica.

L’organització ha destacat l’alta qualitat dels projectes presentats i el creixement exponencial del sector, fet que consolida la gala com una plataforma essencial per a la promoció del català en l’entorn digital.

Un impuls per a la creació de contingut en català al País Valencià

La Segona Gala del Pòdcast i la Creació de Contingut en Valencià reafirma el seu compromís per a donar visibilitat als creadors i a la diversitat de formats i disciplines que empren el català com a eina d’expressió i comunicació. Amb una presència creixent a plataformes digitals i xarxes socials, el sector continua expandint-se i generant nous espais per a la llengua i la cultura.

L’èxit d’aquesta segona edició deixa la porta oberta a futures convocatòries que reforcen el paper del català en el panorama digital i cultural del País Valencià.