Javier Andrés, Antoni Rúbies, i Aina Vicens; guanyadors de la segona Lliga del Paraulògic

El Teatre Poliorama de Barcelona ha acollit aquest dissabte la gran final de la segona edició de la Lliga del Paraulògic, que ha posat punt final a una competició després de tres mesos i prop de 8.000 participants arreu dels Països Catalans.

El primer classificat d’aquesta segona edició ha estat Javier Andrés (47 anys), que s’ha imposat a l’últim moment després d’un cara a cara molt ajustat amb Antoni Rúbies (17 anys), el segon classificat i guanyador de la primera edició. Finalment, el tercer lloc l’ha ocupat Aina Vicens (49 anys), de la localitat mallorquina de Felanitx.

L’acte, conduït pel lingüista Pau Vidal i la còmica Maria Rovira (Oye Sherman), ha combinat moments de competició amb activitats pensades per al públic assistent, mentre els finalistes han posat a prova el seu domini del català en proves de vocabulari i agilitat mental. Per a Susanna Sanna, l’única classificada de l’Alguer, el Paraulògic «és una manera per estar una mica més lligats amb la llengua catalana. És fantàstic, estar aquí amb vosaltres és un somni per mi».

Com a novetat, aquest any la final ha comptat amb quatre ‘ruscs’ diferents, i no només un. En Javier, l’Antoni i l’Aina han lluitat per aconseguir el títol d’entre els 71 millors jugadors de la competició en els ‘ruscs’ de 15 minuts cada un. La final ha posat a prova la rapidesa, la creativitat i el domini del català dels participants, amb moments d’interacció amb el públic i jocs lingüístics com el ‘Mot-li!’ i el ‘Minimots’, que han aportat dinamisme i pels que alguns espectadors han marxat a casa amb un obsequi.

Els tres guanyadors s’han emportat un lot de productes de Paraulògic, una subscripció anual a VilaWeb i una capsa-regal de Fem País, com a reconeixement al seu esforç i dedicació.

La jornada ha comptat amb la presència de 400 persones, que han pogut gaudir de l’emoció de la competició i de l’entreteniment pensat per a tota la família. Amb aquesta gran final, la Lliga del Paraulògic ha demostrat novament el seu poder de convocatòria i la seva importància com a eina per a la dinamització de la llengua catalana.

Un fenomen cultural

El Paraulògic s'ha consolidat com una eina poderosa per a la dinamització de la llengua catalana. Creat el 2021, el joc ja ha atret gairebé tres milions d’usuaris únics, compta amb més de 19.000 usuaris registrats i té una mitjana diària de 90.000 jugadors. La Lliga Nacional del Paraulògic ha ajudat a desvirtualitzar aquesta comunitat i donar visibilitat a la passió dels usuaris per la llengua catalana, creant una xarxa de jugadors arreu dels Països Catalans. Amb aquesta segona edició, VilaWeb transforma el Paraulògic en molt més que un joc: es converteix en un lloc de trobada on la competició i la diversió es barregen, creant una experiència que connecta persones i fa del català l’excusa perfecta per passar-ho bé.