Els pediatres desaconsellen l'ús de pantalles en menors de sis anys

L'associació de pediatres, AEP, ha actualitzat les seves recomanacions sobre l'ús de pantalles entre els nins i adolescents sobre la base de la nova evidència científica que, entre altres mesures, insta a restringir completament l'ús de dispositius digitals fins als sis anys.

L'AEP ha assenyalat aquest dijous, després d'examinar els seus documents de suggeriments publicats en els darrers anys, ha considerat oportú actualitzar les seves recomanacions, que divulgarà pròximament en un article a la revista Anals de Pediatria i en la pròpia web del Pla Digital Familiar.

«En l'actualitat ja ningú dubta que els mitjans digitals afecten la salut a tots els nivells, i a qualsevol edat», ha asseverat la coordinadora del grup de treball de Salut Digital de la AEP, María Salmerón, qui ha recordat l'alerta que va fer ja en el 2016 l'Acadèmia Americana de Pediatria sobre aquest assumpte.

Així, els pediatres han posat l'accent que l'impacte de l'ús excessiu de pantalles en la infància i adolescència és «multifactorial», perquè afecta diverses àrees entre les quals es troben el somni, l'alimentació, l'activitat física, el risc cardiovascular, la fatiga visual i el volum cerebral. Tot això repercuteix en una reducció de la qualitat de vida.

L'AEP ha fet referència als resultats recollits per la nova evidència científica, que assenyala que existeix una forta associació entre el temps que els pares passen enfront de la pantalla i el dels seus fills, sobretot durant els menjars i en el dormitori. A més, aquests estudis relacionen aquest temps de pantalles dels progenitors amb la freqüència de enrabiades dels seus fills per a cridar la seva atenció.

Els últims estudis confirmen també diferents impactes en el neurodesenvolupament a diferents edats. Per exemple, l'ús d'un telèfon per a premiar o distreure els nins d'un a quatre anys provoca que els menors exigeixin els dispositius per a calmar-se i es frustrin si se'ls nega, la qual cosa els genera dificultat per a desenvolupar estratègies d'autogestió.

Mentrestant, en l'adolescència els mitjans digitals augmenten l'activació de la regió límbica del cervell i disminueixen l'activitat frontal. A més, la multitasca relacionada amb les pantalles s'associa amb pitjors resultats cognitius, una disminució de la capacitat de filtrar les distraccions i un augment de la impulsivitat i disminució de la memòria de feina.

Zero pantalles fins als sis anys

A partir d'això, les noves recomanacions dels pediatres desaconsellen l'ús de pantalles abans dels sis anys, considerant que no existeix un temps segur d'ús. Com a excepció i sota supervisió de l'adult es pot usar per al contacte social amb un objectiu concret, com per exemple, que la persona que està a l'altre costat de la pantalla li conti un conte.

Entre els set i els 12 anys, insten un temps d'ús menor d'una hora, a limitar els dispositius amb accés a Internet, a pactar límits de temps i continguts amb els nins i a prioritzar que dediquin el seu temps lliure a activitats esportives o a relacions presencials, per exemple. Finalment, per als adolescents entre els 13 i 16 anys recomanen que dediquin menys de dues hores a aquests dispositius, que els pares instal·lin eines de control parental i que retardin l'edat del primer mòbil intel·ligent amb connexió a Internet.

«La funció de la família en la protecció de l'impacte de les pantalles en els seus fills és important. No obstant això, seria una irresponsabilitat com a mesura de protecció a la infància que tota la responsabilitat recaigui sobre aquestes. Hi ha dues raons fonamentals: el temps que els nins passen en altres àmbits com el sistema educatiu i que hi ha famílies que, per diverses circumstàncies prèvies o sobrevingudes, manquen de la capacitat de dur a terme aquesta funció», ha explicat Salmerón.

Per això, l'AEP ha exigit a les administracions que aprovin mesures per lluitar contra l'ús excessiu de pantalles i han assegurat que «seria pertinent» declarar-lo un «problema de salut pública» perquè, en cas contrari, «els menors de col·lectius vulnerables seran els que tenguin major afectació en la salut i el desenvolupament», ha reblat Salmerón.