El DIEC afegeix variants territorials com ara bresquiller, forfoll, lleute, pataca, giratori, juguera, clòtxina, anou, llucet i renyó

La Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha actualitzat el Diccionari de la llengua catalana (DIEC) amb 87 articles nous i 289 modificacions o ampliacions el 2024. Magí Camps i Sandra Montserrat, membres de la Comissió de Lexicografia de l’IEC, han presentat les novetats, juntament amb Màrius Serra, membre de la Secció Filològica.

Entre les paraules que s’hi han incorporat hi ha autocaravana, batucada, blíster, càtering, criptogínia, datàfon, esnifar, gintònic, gorro, kebab, led, mediàtic, mono, pàdel, paparazzi, porexpan, tiramisú, xapata i xistorra. «El món està en constant reestructuració i la llengua també», ha explicat Montserrat.

Per a aconseguir que tots els parlants se sentin representats en l’estàndard i, així, complir amb l’objectiu de continuar reforçant la unitat de la llengua, s’hi han afegit variants territorials, moltes de gran abast geogràfic, com ara bresquiller, forfoll, lleute, pataca, giratori, juguera, clòtxina, anou, llucet i renyó.

Durant aquest any també s’han ampliat o modificat 289 articles. Les modificacions inclouen addicions, esmenes i supressions que poden afectar qualsevol informació de l’entrada de diccionari (la categoria gramatical, els exemples, la informació morfològica, les locucions, les definicions, etc.).

Per exemple, la definició de ecològic s’ha ampliat per a recollir el significat «Que té un impacte negatiu molt baix o nul sobre el medi ambient» i també s’ha modificat l’accepció 3.1 afegint- hi «Que usa només productes orgànics [...]» i l’accepció 3.2 «[...] i no conté additius alimentaris considerats nocius per a la salut o el medi ambient».

De l’àmbit tecnològic, a l’entrada clicar s’hi afegeix la versió tàctil: ja no sols és «Pitjar un botó del ratolí d’un ordinador per tal de validar una ordre», sinó que també significa «Clicar (sobre un element de la pantalla)». El verb descarregar incorpora l’accepció 5 «Baixar» un vídeo o una imatge i s’ha afegit tauleta tàctil amb el significat «Aparell electrònic portàtil dotat d’una pantalla tàctil que n’ocupa tota la superfície, amb funcions similars a les d’un ordinador». També s’amplia la definició de vibrador, que incorpora la definició «aparell dotat d’un moviment vibratori, usat per a l’estimulació sexual».

A fi d’harmonitzar totes les obres normatives, s’han actualitzat les entrades dels verbs telefonar i trucar, que el DIEC encara no recollia amb valor transitiu, a diferència del Diccionari essencial de la llengua catalana i la Gramàtica de la llengua catalana. Des d’ara, s’hi incorpora, doncs, l’ús transitiu, com en els exemples: He telefonat el meu germà. L’he telefonat. Si vols parlar amb ell, truca’l per telèfon. En conseqüència, s’han revisat altres verbs «telefònics» com ara picar i cridar. Uns altres articles que es modifiquen són malla, que inclou el significat «Pantalons de teixit elàstic i fi que s’ajusten a les cames», i mundial, en què s’afegeix l’accepció «Campionat esportiu en què participen representants de països de tot el món». I s’amplia la definició de maridar per incorporar l’accepció «Combinar d’una manera harmònica (una beguda) amb un menjar». També ha canviat la definició de cònjuge: en lloc de limitar el significat a «Marit i muller», ara el DIEC parla de «Persona casada en relació amb la seva parella» o «Persones casades entre si». I a l’entrada manter s’hi incorpora l’accepció «Persona que ven sense llicència i a baix preu productes, sovint imitacions o falsificacions, que exposa a la via pública sobre una peça de roba estesa a terra».

Hi ha alguns adjectius que han guanyat noves accepcions, com ara diàfan, que ara també significa «Obert i sense elements de separació que impedeixin el pas de la llum, s’aplica a un espai arquitectònic»; o incombustible que també vol dir «Que no defalleix».

En aquestes novetats, també s’incorporen al DIEC algunes locucions, com ara fer cosa, que significa «Provocar angúnia o inquietud»; per defecte, amb el significat «D’una manera predeterminada»; venir al cas, com a sinònim de venir a tomb; o dormir el son dels justos, que tant vol dir «Dormir plàcidament» com «Una obra literària o artística, restar oblidada».

La segona edició del DIEC, que és l’obra de referència normativa pel que fa al lèxic de la llengua catalana, es va publicar el 2007. Des de llavors ha estat objecte de modificacions periòdiques, que s’han aplicat a la versió en línia. Des del 2020 aquestes revisions es fan dues vegades a l’any. Aquest 2024, el mes de juny s’hi van incorporar 216 novetats, i al novembre 160 més. En total, 376 modificacions al Diccionari de la llengua catalana.