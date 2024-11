Paella solidària a Esporles per a ajudar les famílies que fugen dels bombardeigs d'Israel damunt Beirut

Un grup de voluntaris esporlerins, coordinats per Paellas en Casa, organitza per a aquest diumenge una paella solidària a la plaça del Jardinet.

Els doblers que es recaptin amb la iniciativa es destinaran ajudar un col·lectiu que serveix més de sis-cents àpats diaris a la gent desplaçada a Hammana fugint de les bombes d'Israel damunt Beirut.

Els tiquets es compren per Internet en aquest enllaç: ja.cat/paellaesporles.

El plat d'arròs val 10 euros i hi ha la possibilitat de triar entre paella vegana o paella de carn i verdures. Qui hi vulgui col·laborar sense assistir-hi pot contribuir-hi mitjançant la fila zero.

L'acte compta amb el suport de Begudes Puig i la col·laboració de l'Ajuntament d'Esporles.